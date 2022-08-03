Почему в России нет мэров-животных

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 августа 2022, 18:00 Николай Хохлов, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В России в сентябре пройдут очередные выборы. Многочисленные политики, как и полагается, раздадут благодарному населению новые обещания. Некоторые из кандидатов на высокие посты уже в ближайшем будущем займут свои места в эшелонах власти.



Тем временем на Западе становится всё более распространенным явление, когда люди отдают свои голоса за животных. Давайте разберёмся, так ли это смешно?



Буквально на днях мэром английской деревни Кокингтон стал пони-алкоголик Патрик. Он живёт в местном пабе и пьёт ирландское пиво. Пока не совсем понятно, оформят ли его в элитное стойло, или он продолжит прожигать жизнь в пивнушке. При этом оказалось, что, пусть и неофициально, люди выбрали его на столь высокий «пост» далеко не случайно. Во время устрашающей пандемии COVID-19 Патрика водили по больницам, чтобы поднять пациентам настроение и оказать благотворное влияние на их психику. Пони искренне полюбили сотни людей, которые, в свою очередь, написали петицию, чтобы ему предоставили должность неофициального мэра деревни.



Подобные случаи на Западе уже далеко не единичны. Так, менее двух лет назад в небольшом американском городке Рэббит-Хэш, с населением в 500 человек, мэром был избран бульдог Уилбур. The Washington Post сообщал, что среди кандидатов на место градоначальника были также… ослик, кот и петушок.



Здесь стоит сделать важное уточнение. Проголосовать за кандидатов могли не только местные жители, но и граждане США, проживающие в других штатах. Для этого им пришлось заплатить по одному доллару. В итоге казна города Рэббит-Хэш пополнилась на 23 тысячи долларов! Бульдог Уилбур, победив на выборах, стал неофициальным мэром города. При этом известно, что в Рэббит-Хэш официального мэра нет и не было никогда! Вопрос о том, кто больше приносит пользы людям - чиновники, или животные, остаётся риторическим.



Отметим, что и в России в этом плане бывали свои прецеденты. По итогам голосования, проведенного в интернете во время выборов главы Барнаула в 2015 году, жители города предпочли кота Барсика всем заявившимся кандидатам. Позже Барсика «баллотировали» и на президентские выборы. О его амбициях писали даже РИА Новости. А «Известия» сообщали, что «кот Барсик из Барнаула предложил вернуть Аляску в состав РФ». Отметим, что в наши дни об этом уже заговорили и наши двуногие политики.



Понятно, что в России уже довольно давно и чётко выстроена вертикаль власти, и кота на реальные выборы никто не пустит. При этом, очевидно, что животные «при должностях» никакого вреда стране бы не принесли. Для ежедневного содержания того же кота людям всегда хватит миски корма и немного воды. Животные не создают коррупционных схем – часы Rolex и золотые унитазы им точно не нужны. Им не нужны кортежи, эскортницы, заграничные виллы и весь этот «жир».



На «прямых линиях» с Владимиром Путиным мы часто могли быть свидетелями масштаба проблем, которые российские чиновники не решают из года в год. Особенно это заметно в провинции. Зачастую, не дождавшись помощи от бюрократов, людям приходится самим и за свои средства делать дороги и ремонтировать мосты, улучшать жилищные условия и многое другое. Хотя налоги россиян исправно и вовремя уходят наверх.



Зато пофоткаться многие наши чиновники очень любят. Как и разрезать красную ленту во время торжественной церемонии открытия какой-нибудь остановки. Потом эти фото массово распространяются в интернете и попадают на первые полосы в печатные СМИ. А люди, по сути, продолжают жить у разбитого корыта.



Котики и собачки, конечно, никогда не придут к власти ни в одной стране мира. Но они уже становятся своеобразным индикатором отношения простых людей к представителям власти и их возможностям исполнять возложенный на них избирателями функционал.





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