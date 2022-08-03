Экономист Танкаев: В Европе уже наступил газовый кризис

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 августа 2022, 17:16

Рустам Танкаев считает, что энергетический кризис может вызвать политическую дестабилизацию в ЕС. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Европа находится в очень тяжелом энергетическом кризисе. Сейчас благодаря тому, что есть определенные запасы и ситуация на мировом рынке стабильная, Европа как-то выживает. Но уже начался процесс вывода промышленности из Европы, так как работать стало невозможно. Издержки сделали себестоимость продукции неконкурентоспособной. Количество рабочих мест быстро уменьшается. На это очень болезненно реагируют граждане европейски государств. Мы видим эту реакцию, которая проявляется в том, что политики систематически теряют свои места. Сейчас качаются кресла под руководителями стран ЕС. Приближаются выборы. Единственный лозунг, под которым депутаты могут быть переизбраны, - отмена санкций против России, а также ограничений на импорт энергоносителей из России. Уже сейчас во всех парламентах Европы формируются фракции, деятельность которых направлена на отмену санкций против России. Наиболее активно действует фракция в Германии. Эти движения нарастают очень быстро».

«В Германии ситуация достаточно тяжелая. Мы видим, что энергоблок, который удалось получить из Канады в Германию, до России так и не доехал. Немцы утверждают, что не были пересланы таможенные документы, в России говорят, что все документы в порядке. Я полагаю, что Шольц просто боится нарушать договоренности, которые есть с США».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Россия обладает возможностями для поставок газа в Европу, в запуске «Северного потока – 2» нет необходимости.

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