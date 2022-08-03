Доллар и ковид - продукты американского института глобализации и мирового карантина?

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 августа 2022, 16:20 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В мире экономики все оценивается глобальным долларом. В мире заболеваний, всё оковидилось и оценивается глобальным ковидом. Ковид стал глобальной маскировкой мировых проблем здоровья людей планеты! Смертность от нековидной пневмонии в мире по-прежнему высокая! По-прежнему идёт путаница между тяжелобольными, страдающими от ковида, с тяжелобольными, страдающими от иных заболеваний, но имеющих положительный тест на ковид.

Институты глобализации продолжают работать. Осенью они активизируются. Китай и Россию попытаются закарантинить. Но мир уже прошёл эту школу. И будет реагировать иначе и без ущерба своим экономикам.



Кстати, пандемия вывела мировую экономику на проблемный уровень и это стало основанием обострений, которые мир сейчас пожинает. Газоэнергетические цены в Европе и санкции против России лишь добавили проблем к постковидной экономике.

Россия сняла со своей шеи американскую удавку и постепенно надевает её на шею Европы. По-видимому, осенью и зимой эта удавка будет затягиваться.



Всё будет зависеть от того, у кого более эффективный общемировой геополитический проект. До сих пор инициатива была всегда у Гегемона.



СВО на Украине была начата на основании наличия у России общемирового геополитического проекта. Россия сделала ставку, и Украина в этой ставке вторична!

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции