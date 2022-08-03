Вассерман: Украина действует разными методами, чтобы уничтожить эту часть русского народа

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 августа 2022, 15:49

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press; Анатолий Вассерман

Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман считает, что легализация однополых браков на Украине может привести к уничтожению части русского населения. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«К приравниванию однополого сожительства к браку я отношусь отрицательно. Те права, которые отличают брак от любых других форматов взаимодействия, накоплены исторически для того, чтобы облегчить людям, состоящим в браке, решение тяжелой задачи, т.е., формирование и воспитание новых поколений. Если мы приравниванием к браку какие-то иные формы взаимодействия, не обеспечивающие формирование новых поколений, то мы фактически умоляем права брака и затрудняем решение этой задачи».

«Коллективный Запад занялся решением этой задачи затем, что тоталитарная секта «либералы» опираются на ценности англо-саксонской цивилизации, где принято считать, что мир перенаселен. Но это нет так! К концу прошлого тысячелетия несколько видных ученых разными способами показали, что доступных к тому времени технологических возможностей достаточно, чтобы на протяжении нескольких веков обеспечивать уровень жизни. Но в рамках секты «либералы» поощряется все, что направлено на сокращение человечества».

«Что касается Украины, то тут добавляется еще один мотив. Поскольку украинцы - часть русского народа, то любой профессиональный украинец вынужден действовать в интересах против большинства своих сограждан и в частности сейчас Украина действует разными методами, чтобы уничтожить эту часть русского народа. В том числе путем воспрепятствования формирований новых поколений».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о легализации однополых браков. Об этом говорится в его ответе на соответствующую петицию, опубликованную на сайте президента.

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