Экономист Кобяк: Ничего для покупателей Coca-Cola не изменится

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 августа 2022, 14:19

Павел Кобяк считает, что качество газированного напитка не изменится, поменяется только название продукта. Такое мнение он выразил изданию «Аргументы недели».

«Какая продукция больше всего рекламируется и чаще всего показывается покупателям в рекламе? Почему западная продукция – та же самая Coca-Сola - известна? Вспомните красный грузовик. Он ассоциируется с этим напитком. Россияне доверяют тому, что рекламируется больше. Так построена маркетинговая компания. Что касается ребрендинга напитка, то никакого ухудшения качества не будет, так как это просто смена названия. Состав будет тот же самый, если это делает исключительно та же самая компания Coca-Cola, либо через своих сторонних подрядчиков, которых она контролирует. Я думаю, что ничего для потребителя не поменяется, за исключением того, что мы не увидим привычного названия на банках».

Ранее сообщалось, что напиток Coca-Cola в России будет иметь новое название — в рамках ребрендинга Cola стала «Добрый Cola». Также в линейке будут представлены следующие товары: «Добрый Orange» — аналог бывшей Fanta, «Rich тоник» заменит Schweppes, а Sprite временно перестанет выпускаться.

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