Историк Стариков: «Если бы не Запад, то военные действия в Украине закончились бы давно»

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 августа 2022, 14:07

Фото: Olivier Matthys / AP

Николай Стариков считает, что западные страны целенаправленно продолжают разжигать конфликт на Украине. Об этом он рассказал изданию «Аргументы недели.



«Дипломат говорит от имени МИДа, значит от имени государства. Россия говорит западным государствам, что период сотрудничества закончен. Это произошло по инициативе Запада, так как идут поставки оружия, которое убивает наших солдат. Если бы не они, то братоубийственная война на территории Украины и Донбасса давно бы закончилась. Все это дает достаточно оснований для того, чтобы закончить отношения с Западом».

«Дружба между людьми и государствами – это продукт непротивления двух сторон. Если одна из сторон любит кидаться обвинениями, вводить санкции, пытаться финансировать войну против нас, то, конечно же, не идет речи о возобновлении отношений. Но история делает нас оптимистами. Она говорит о том, что взаимоотношения России, СССР со странами Запада и другими государствами переживали различные периоды. Мы всегда выступаем за добрососедство и сотрудничество. Главное требование – чтобы нас не заставляли поступиться своими принципами и интересами, тогда все будет у нас хорошо».



Ранее Представитель МИД России Алексей Дробинин заявил, что эпоха сотрудничества с Западом завершена, независимо от исхода спецоперации на Украине.

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