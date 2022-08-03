Любовь и бедность навсегда?

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 августа 2022, 09:18 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Как известно, "хорошее дело браком не назовут. Брак - он и есть брак". Бракованная деталь всегда может сломаться на полном ходу. И потому суровый, но справедливый ОТК - отдел технического контроля, обязан бдить. У человеков, в отличие от железок, такого ОТК (окромя совести, конечно) нет. И идут в ЗАГСы, церкви, костелы и синагоги необъятной родины бракованные единицы человеческой продукции.

Вступая в брак, молодые и не очень молодые люди клянутся быть верными и преданными друг другу, в том числе, и "в богатстве и в бедности". Уж не знаю как там у богатых, говорят они тоже плачут, а вот быть вместе в бедности - то ещё испытание. Например, молодой муж работает на заводе в маленьком моногородке и получает пусть не регулярно, но среднюю российскую медианную зарплату в 39 тысяч рублей. При прожиточном минимуме в 12 654 рубля он может в усы не дуть. Правда, пока не зайдет домой. Ну как домой: на съемный угол стоимостью тысяч 15 в месяц. Своего жилья ему не видать как своих ушей.

По данным Росстата, официальным данным, "Число семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия" измеряется статпогрешностью в 93 тысячи ячеек общества. Или 4 процента от числа семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Четыре, мать его, процента! В проклятом 1990-ом почти 14% получали жилье на 1 миллион 300 тысяч семей! Вот "редиски" коммунисты!

Кузнец наш бедным не считается, даже вместе со своей маленькой семьей. Если его 39 медианных тысяч поделить на троих, то выходит больше 11 908 - границы бедности (читай, нищеты!) по мнению нашего обожаемого социально-ориентированного правительства. Ведь цифирки то берутся из зарплатной ведомости, а не по реальному доходу.

Как вы думаете: долго просуществует эта ячейка общества? По статистике, более половины браков в стране заканчиваются разводом. В 2021 году в России заключили 923 тысячи браков и расторгли 644 тысячи. По данным соцопроса ВЦИОМ, 33 процента россиян разводятся из-за бедности. И только 8, например, из-за алкоголизма. Вот такая вот народосберегательная загогулина получается.

Можно, конечно, наплодить праздников любви и верности, типа святого Валентина или Февроньи (любопытнейшие, надо сказать, исторические ретроспективы в их основе лежат!), можно клясться с трибун о демографическом подъеме на 0,2 процента или убеждать электорат, что ипотека под 7 процентов годовых это благо благостное, банки чуть ли ни в убыток себе работают.

Хотя это полное вранье! В реальности за 20 лет ипотечной кабалы скажем на 3 400 000 рублей ежемесячный платеж составит 26 360 кровных. Всего же заплатишь ты за однушку (а больше за такие деньги ничего не купишь) 6 326 438,40 рубля. Из которых 2 926 438,40 рубля будут отданы ростовщикам-кровопийцам.

Какая при таких аппетитах демография? Какой брак, семья, любовь? Как говорили в советские времена: "любовная лодка разбилась о быт". Кстати, замечательный Роберт Бернс много-много лет назад подметил: "любовь - раба достатка и успеха". Ничего не меняется под луной...

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