Маслов: «Визит Пелоси на Тайвань - это провокация»

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 августа 2022, 15:54

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов считает, что США намерено идут на провокации, чтобы посмотреть на реакцию Пекина. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».



«Визит Пелоси рассчитан на провокацию, так как США прекрасно понимают, что тайваньская проблема для Китая является болезненной. Это сделано для того, чтобы Китай проявил ровно то, на что он готов пойти ради Тайваня. Если КНР пойдет на серьезные меры, то страна будет обвинена в агрессии и также будет поставлен крест на политике решения вопросов мирным путем. Если же Китай не сделает ничего существенного, то он будет обвинен в слабости, тем самым дезавуировав свои усилия по наращиванию своей военной мощи».



«Есть еще один момент: насколько действия Пелоси являются согласованными действиями всего Белого дома. Мы видим, что многие американские политики и советники по национальной безопасности говорят о том, что визит на Тайвань - это личное дело Пелоси. Т.е., Белый дом дистанцируется от этой ситуации. Мы знаем также заявления Байдена, который говорит о том, что США придерживаются «политики одного Китая» и это значит, что любой крупный политик должен согласовывать свои визиты на Тайвань с Пекином. В крайнем случае, можно объявить, что это была личная инициатива Пелоси».



Ранее бывший спикер нижней палаты американского конгресса Ньют Гингрич заявил, что США нанесли бы "массированный ответный удар" в случае военного вмешательства Китая во время визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский телеканал FOX News.

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