Россияне о Солнце и Земле

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 августа 2022, 12:23 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

По данным опроса ВЦИОМ, каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли (35%), — за 15 лет этот показатель вырос на 7 пунктов.



Также в ходе соцопроса о научных заблуждениях около 12% россиян согласились с тем, что Земля совершает оборот вокруг Солнца за один месяц. В то, что первобытные люди могли прогуливаться рядом с динозаврами, верит каждый пятый (21%).



По результатам ответов опрошенных были выделены три группы по научной грамотности: невысокий уровень (21%), средний уровень (44%) и высокий уровень (35%). На научную грамотность влияют образование, медиапотребление, возраст и размер населенного пункта, сообщает ВЦИОМ. Отличительная черта россиян с невысоким уровнем научной грамотности — активное телесмотрение.



Неужели, мы догоним США в плане безграмотности населения? В США на этот счёт ужас!



Я уверен, что большинство россиян не ответит почему Луна всегда смотрит на нас одной стороной, хотя она вращается вокруг своей оси. Поэтому каждый читатель БО недалек от тех, кто уверен, что Солнце вращается вокруг Земли.

Есть представления на уровне практики и убеждения, а есть те, которые принимаются как знания из учебников или на веру.



Любой космонавт, который оказывается, впервые в космосе смотрит на то, что Земля имеет форму шара, забыв о том, что ему говорили об этом раньше! (Почитайте мои диалоги с космонавтом Мусой Манаровым. Они есть в интернете).



Многие рассуждают о микробах, так и не увидя их в натуре! Меня огорчают люди, которые не стремятся познать в натуре о том, что читали. То есть, по-настоящему убедиться в чём-то!



То же самое, касается и СВО с ситуацией на Украине. Есть много экспертов в СМИ, которые отражают вторичное и прочитанное.



До сих читаю СМИ и стараюсь иметь диалог с теми, кто живёт на Украине. Возможность получать объективную информацию уменьшается.



Помню как в первые недели после СВО звонил к своим коллегам в Киев. Сейчас с ними общаться стало уже сложнее.



Стремитесь получать знания на уровне убеждения!

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