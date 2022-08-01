Время «мягкой силы» уходит в прошлое

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 августа 2022, 19:06 Сергей Платонов,

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И, что теперь дипломатия не может быть мягкой? Да, не может. Теперь надолго, если не на столетие, необходима жесткая дипломатия, поскольку наступило время великих перемен. Ведь, что мы понимали и проповедовали под «мягкой» силой? Это когда вместо действий, высказываются беспокойства, надежды, намерения, озабоченности, увещевания (типа поварских нотаций у Крылова - прим. авт.) и когда исповедуется не упредительный, а ответный стиль. Это и есть мягкость (бессилие – лат. impotens) дипломатии. Нужны доказательства на конкретных фактах. Сколько угодно. И, к сожалению, мы были в числе первых среди таких дипломатий.



Вот некоторые пассажи из недавних заявлений и публикаций официальных лиц по ведомству российской дипломатии: «Надеюсь, среди европейцев остались ответственные политики…», «...хотя верить им нельзя», «Пора играть по-честному…», «В более широком плане интересно наблюдать…», «…пусть оставят всех остальных в покое, пусть прекратят насильно загонять в свой лагерь…, пусть на деле признают… право на свободу выбора.» («надеюсь», «пусть», «пусть», «пусть» - и это о членах враждебного западного альянса только в одной статье, газета «Известия» от 18 июля 2022 г. - прим. авт.). А, как вам нравятся фразы: «Мы - вежливые люди», или те же «интересно наблюдать» или «пора играть по-честному». Или пассажи, ставшие обычной практикой при реакции на санкции или высылки иностранных дипломатов: «Мы вырабатываем ответные меры», тогда как меры ответного характера такого рода должны быть разработаны заранее и вводиться автоматом. И уж совсем при методах «мягкой силы» из мер упредительного характера исчезли такие острые приемы как понижение уровня дипотношений, прекращение дипломатических или консульских сношений.



При этом, к сожалению, почти не встречаются заявления дипломатов с оборотами типа: «Мы намерены поступить так и так», «Если вы сделаете то-то, реакция будет жесткой». Такой стиль исповедуют китайские дипломаты (например: «Силы НОАК уже приведены в готовность, чтобы не допустить нарушения суверенитета»). Американцы замучили мир санкционной дипломатией. А наши дипсотрудники все более напоминали ведущих и комментаторов телепередачи «Международная панорама». И уж совсем не годится практика, когда брифинги для печати превращаются в обзор газетных статей иностранных СМИ. Тогда как этот формат был задуман для объявлений и официальных разъяснений внешнеполитических акций, затрагивающих интересы национальной безопасности России.



Так, может пора нашей дипломатии, тем более в условиях резкого обострения отношений с недружественными странами, сменить мягко-комментаторскую риторику на жестко-официальную, а также чаще применять не ответные, а упредительные приемы и меры, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в твердости и ясности целей российской внешней политики. И такие примеры тоже есть. С целью недопустимости внешнего силового вмешательства третьих стран в Специальную воинскую операцию было сделано важнейшее заявление о приведении в повышенную готовность Сил стратегического сдерживания. Время показало, что эта жесткая мера сработала.

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