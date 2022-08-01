Куда летит самолёт Пелоси

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 августа 2022, 19:28 Николай Хохлов, Журналист

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

События на Украине в 2022 году наделали много шума во всем мире. Однако во время ожесточенных боёв за Авдеевку под Донецком, информационную повестку неожиданно перехватила новость о возможном визите на Тайвань Нэнси Пелоси - спикера Палаты представителей Конгресса США. Чуть позже стало известно о возможной эскалации конфликта на Балканах – в Косово сербы начали воздвигать баррикады. Куда катится этот мир, и есть ли связь между этими событиями?



Полёт Нэнси Пэлоси на Тайвань мог состояться ещё в апреле этого года. Тогда официальные лица Китая, которые, как известно, придерживаются принципа «Тайвань – наш!», пообещали серьёзные проблемы американцам.



«Мы дадим жесткий ответный удар, будем твердо защищать суверенитет и территориальную целостность Китая», – заявили в КНР.



Спустя несколько дней оказалось, что 82-летняя Нэнси Пелоси приболела коронавирусом, и, в связи с этим, запланированный полет не состоялся. МИД Китая, в свою очередь, пожелал старушке здоровья и, на всякий случай, призвал её в дальнейшем от подобных планов отказаться.



Прошло несколько месяцев, и 30 июля самолёт с Пелоси на борту взмыл в воздух и отправился в Азию – предположительно, в сторону Тайваня. Причем официально о конечной точке маршрута не сообщалось. Новость оказалась оглушительной, и за перемещением лайнера с помощью сайта Flightradar одновременно наблюдали около 50 тысяч человек. Появилось также сообщение, что в Южно-Китайское море отправился американский атомный авианосец «Рональд Рейган». Японские СМИ заявили, что США направляют к Тайваню самолеты, чтобы создать «буферную зону» для возможного прилета Пелоси, которая может прибыть на остров вечером 2 августа. Сами же американцы сообщили, что в ходе официального турне по Азии Пелоси посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом чёткого опровержения, которое касалось бы возможности появления американского спикера на Тайване, так и не последовало.



В целом, конечно, всё это похоже на информационный блеф, но кто его знает?! Две мощные ядерные державы опять оказались на грани открытого конфликта.

Напомним, что на днях состоялся двухчасовой телефонный разговор между Джо Байденом и Си Цзиньпинем. При этом о деталях его, по сути, никому ничего неизвестно.



«Мы решительно выступаем против сепаратизма и независимости Тайваня, а также вмешательства внешних сил», – заявил председатель КНР после разговора с президентом США. И это тоже наводит на определённые мысли. Градус напряжённости, на фоне украинских событий, достигает своего пика уже и в Азии.



Тем временем мир всколыхнула ещё одна новость. В Косово и Метохии под звон церковных колоколов и сигналы воздушной тревоги проживающие там сербы начали сооружать баррикады. Президент Сербии Александр Вучич предостерёг людей о возможности проведения властями Косово полицейской силовой операции против сербов, проживающих на севере частично признанного государства. Сообщалось о том, что на улицы массово вышли албанцы.



«Я прошу о мире, я молюсь о мире. Я обращаюсь и к сербам, и к албанцам – сохраните мир», – заявил Вучич.



Причиной произошедшего стало решение властей Косово ввести с 1 августа правило о принудительной замене выданных Сербией документов. В настоящий момент известно, что введение запрета на сербские документы отложено до 1 сентября.



Депутат Госдумы РФ Сергей Миронов связал ситуацию в Косово с попыткой Вашингтона «развязать большую войну на Балканах и втянуть в нее Россию». Его коллега Адальби Шхагошев заявил, что США запустили перезагрузку «тлеющих» конфликтов по всему миру. В России уже зазвучали заявления высокопоставленных деятелей о возможности помощи Сербии оружием.



События, происходящие сейчас на территории бывшей Югославии, действительно, являются прямым следствием вмешательства США. Только во время бомбардировок Белграда в 1999 году, по оценкам сербской стороны, погибли свыше 5 тысяч мирных жителей, десятки тысяч людей стали переселенцами. Сейчас же, казалось бы, уже «затухший» конфликт, связанный с Косово, начинает обретать новый смысл.



Обратим внимание и на то, что конфликты на Украине, Тайване и в Косово имеют некую аналогию, связанную с признанием территорий. Конечно, везде есть свои нюансы.



Тем временем в последние дни самолёт Нэнси Пелоси стал, своего рода, символом военной угрозы всему миру. Мы помним истории о том, когда в бермудском треугольнике вместе с экипажами пропадали самолёты и суда. Где в итоге окажется американский лайнер, мы скоро узнаем. Хочется лишь надеяться, что «бермудский треугольник» большой политики не затянет в себя оставшиеся на планете здравый смысл и мир.





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