Удавка не сработала: почему США готовы провести переговоры с​ Россией о​ контроле над вооружением

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1 августа 2022, 17:47 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: wikipedia.org

Об​ этом заявил​ Джо Байден​ накануне старта 10-ой обзорной конференции Договора о​ нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в​ Нью-Йорке.

Новая система должна заменить СНВ-3, которая истекает в​ 2026 году. Договор, подписанный сторонами в​ 2010 году, стал единственным режимом контроля над оружием между Россией и​ США. Диалог по​ этой линии был прерван начавшейся спецоперацией на​ Украине.

Кроме того, Байден выразил надежду на​ возобновление работы по​ контролю ядерного оружия.

Вот мои размышления на этот счёт.

Обсуждение должно быть, но теперь оно, вероятнее всего, будет проходить в контексте проблем нового мироустройства мира и не будет отвлеченно рассматриваться от геополитико-экономических проблем Гегемона и остального​ мира. В противном случае обсуждения, по-видимому, не будет. Остро встал вопрос геополитико-экономического выживания России и других стран.

Экономическая удавка Гегемона, надетая на шею России не сработала. Теперь с жертвой, которую душили, решили поговорить.

Гегемон планировал довести Россию до такого состояния, чтобы состоялся её репортаж с петлёй на шее, но показательное повешение и порки не состоялись.

Теперь, похоже на то, что скоро начнутся показательно-энергетические порки Европы. И пороть Европу будет Россия. И это будет ближе к осени и зиме. Это и будет репортаж с петлёй на шее.

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