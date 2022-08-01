Удавка не сработала: почему США готовы провести переговоры с​ Россией о​ контроле над вооружением

Об этом заявил Джо Байден накануне старта 10-ой обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке.
Новая система должна заменить СНВ-3, которая истекает в 2026 году. Договор, подписанный сторонами в 2010 году, стал единственным режимом контроля над оружием между Россией и США. Диалог по этой линии был прерван начавшейся спецоперацией на Украине.
Кроме того, Байден выразил надежду на возобновление работы по контролю ядерного оружия.
Вот мои размышления на этот счёт.
Обсуждение должно быть, но теперь оно, вероятнее всего, будет проходить в контексте проблем нового мироустройства мира и не будет отвлеченно рассматриваться от геополитико-экономических проблем Гегемона и остального мира. В противном случае обсуждения, по-видимому, не будет. Остро встал вопрос геополитико-экономического выживания России и других стран.
Экономическая удавка Гегемона, надетая на шею России не сработала. Теперь с жертвой, которую душили, решили поговорить.
Гегемон планировал довести Россию до такого состояния, чтобы состоялся её репортаж с петлёй на шее, но показательное повешение и порки не состоялись.
Теперь, похоже на то, что скоро начнутся показательно-энергетические порки Европы. И пороть Европу будет Россия. И это будет ближе к осени и зиме. Это и будет репортаж с петлёй на шее.
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