Конфликт Сербия - Косово - начало предстоящих европейских конфликтов, связанных с экономическим ухудшением в Европе

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1 августа 2022, 15:40 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: m24.ru

Совершенно очевидно, что Сербия вряд ли могла бы начать полномасштабную военную операцию в Косово. Но даже ограниченные действия были бы чреваты нестабильностью в Европе. Так что европейское сообщество сделало все возможное, чтобы повлиять на косовское руководство. Но ситуация все равно остается тупиковой.

Основанием всех предстоящих конфликтов в Европе будет ухудшение экономического положения. Конфликт Сербии и Косова - это только начало и триггер. Вероятнее всего, Европа со своей гигантской армией недовольных дармоедов на пособиях скоро начнет показывать себя в этом плане. Причины очевидные - цены на энергию.

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