Чудны дела твои, батька Лукашенко!

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1 августа 2022, 13:18 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: iz.ru

Вот ей-богу, какие-то неправильные союзники нам достались! Один от "санкционки" нос воротит, не желает параллельный импорт развивать. Другой, несмотря на выгодную мировую конъюнктуру рынка, свое зерно от хорошего урожая на рынок не толкает, а вкладывает его в животноводство и мясом да молоком свое берет. Неправильно это, не по нашему!



Если новости о ветреном Казахстане, который не спешит встраиваться в очень стройные ряды оппонентов США, еще как-то мелькают в родном информационном пространстве, то про решение Белоруси отказаться от экспорта зерна и в этом году как-то почти не говорят. И действительно - чего говорить то?! Не хотят и бог с ними, мы больше продадим.



Родной Минсельхоз уже отрапортовал, что объем экспорта продукции АПК из России по итогам 2022 года может достичь показателей в 40 миллиардов ихних долларов, что на 2,9 миллиарда больше, чем в 2021 году. Тридцать с лишним процентов традиционно составят зерновые. Благо прогноз по урожаю зерна в 2022 году остается на уровне 130 миллионов тонн. И меньше 20 процентов мясная и молочная продукция. Столько же и рыбы с гадами морскими.

Наш маленький сосед на экспортные зерновые не уповает. Если точнее, то есть вообще даже не планирует. Так прямо министр сельского хозяйства Белоруссии и сказал: «Наверное, мы не можем говорить о каком-то экспорте зерна, потому что все последние годы наша страна не занималась экспортом. Почему? Потому что достаточно большой объем зерна потребляется для нужд животноводства. Мы прогнозируем в этом году увеличение ВВП в отрасли АПК на порядка 104,5 %. Мы понимаем, что увеличится объем производства молока, планируем, во всяком случае. Увеличим объем производства мяса. Для этого нужны корма, в том числе, и комбикорма, основой этого является зерновая группа. Поэтому, наверное, прежде всего - обеспечение своего животноводства и, конечно, продукты питания для наших людей".



Никакой, понимаешь, заботы о голодающих детях Уганды! Только о своих коровках, о молоке да мясе. Нет в Минске геополитической жилки, окромя крестьянской рачительности. Крестьянин же не дурак, он понимает, что выгоднее продать шмат мяса, чем тонну зерна. Поэтому в структуре минского сельхозэкспорта основными товарами являются продукты животного происхождения: 63-65% от общего объема агроэкспорта, в том числе молочных продуктов - почти 40%, мяса и мясопродуктов - 24%. Доля экспорта молокопродуктов достигла 60% их валового производства, мясопродуктов в районе 30%. Так, на минутку, почти невидимая на карте мира Беларусь, дает около 5% мирового экспорта молочной продукции, входит в число трех крупнейших мировых экспортеров сливочного масла, по поставкам сыров и сухого обезжиренного молока занимает пятое место, по производству молока на душу населения - первое место среди стран СНГ и четвертое - в Европе.

И кстати, в этом году без всякого зерна и рыбы они планируют наэкспортировать на 7,8 миллиарда противных американских долларов. Маловато, конечно, по сравнению с нами, но если из 40 миллиардов нашего агроэкспорта вычесть "золотую нефть", то есть зерно и рыбу, которая ловится в территориальных водах, коих в Белоруссии отродясь не было, да прикинуть соотношение территорий и сельхознаселения, то вечер перестает быть томным.



А если ещё вспомнить шок, который испытываешь при пересечении наших границ, когда вдруг после имперской деревенской разрухи ты попадаешь в провинциальный ухоженный сельский мир, то осознание колоссальной разницы между вечными прожектами благоустройства сельских территорий и просто заботой о селе-кормилице становится ещё более впечатляющим.

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