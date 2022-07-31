2022 год принёс немало стихийных бедствий и катаклизмов для нашего мира. Климатические изменения Земли – это неоспоримый факт, и о

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31 июля 2022, 18:26 Александр Крохмаль, Журналист

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2022 год принёс немало стихийных бедствий и катаклизмов для нашего мира. Климатические изменения Земли – это неоспоримый факт, и он на все времена. Но многие эксперты буквально в ужасе от того, что в последние 2 года это происходит так быстро. Ещё в 2020 году, когда землетрясения, то и дело появлялись в разных точках планеты, люди пугались грядущих изменений. Сейчас же всё стало куда сложнее. Планета Земля ведёт себя неестественным образом. Создаётся впечатление, что она всеми силами пытается бороться с человеческой расой, как с вредоносной формой жизни.

Ещё 29 июля портал Phys.org сообщал, что экстремальные погодные явления, связанные с климатическими изменениями, привели к общим убыткам в размере примерно 65 млн долларов, и это только за первую половину нынешнего года. Возможно, вторая половина года покажет более устрашающие цифры. Европу этим летом охватили засуха и экстремальная жара. Жара вызывала серьёзные температурные аномалии. В июне на большей части Европы температура воздуха могла достигать +43 градусов по Цельсию (в Португалии даже фиксировали +47 гр). Были побиты сотни месячных и ежедневных температурных рекордов. Сильнейшая аномалия привела к возникновению серии пожаров. Число погибших от погодных «завихрений» достигло отметки в 4224 человека, и это только по официальным данным.

Не обошли изменения стороной и Россию. В РФ были зафиксированы множественные лесные пожары, с которыми отчаянно боролись власти и представители МЧС. Вместе с пожарами пришли наводнения, которые тоже нанесли немало ущерба нашей стране. Совсем недавно, 26 июля, прошло уже пятое по счёту за лето наводнение в Сочи. Бурные потоки сносили всё на своём пути. Люди в панике пытались спасти своё имущество и автомобили. «С планетой что-то происходит», - говорят перепуганные пользователи соцсетей, «И это уже нельзя игнорировать».

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