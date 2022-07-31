Сила умения говорить «нет»: о том, почему способность человека отказывать — это одно из важнейших умений

Аргументы Недели → Мнение 13+

31 июля 2022, 16:35 Анна Молодцова

Фото: pixabay.ru

Во многих ситуациях мы не можем отказать человеку в его просьбе, даже если эта просьба для нас обременительна. Зачастую так происходит по причине неуверенности в себе или боязни быть отвергнутым. Мы боимся показаться невежливыми или равнодушными, однако, действуя в ущерб собственным желаниям страдаем не только морально, но и физически. Что, если все дело в нас самих и в нашей самооценке?



Когда мы соглашаемся на то, что нам не интересно, мы в первую очередь отбираем у себя время и возможности. В итоге мы можем затянуть с выполнением просьбы или же вообще не выполнить ее и получается так, что эмоционально это выматывает нас, более того, так быстрее можно упасть в глазах другого человека. Да, если все успешно, то взамен на это мы, естественно, получаем улыбки, вознаграждение, одобрение и так далее. Но, разве это того стоит? Неужели вы готовы заниматься эмоциональным истощением ради чьей-то похвалы?



Так принято, что на отказ люди реагируют сильнее, чем на положительный ответ. То есть, отказывая, мы ненароком вовлекаемся в коллизию. Например, если знакомый попросил в долг деньги, а вы отказываете, он почувствует недоверие и может расстроиться, а впоследствии вообще обидеться, в такие моменты хочется согласиться вопреки своей воле. Это какого-то рода манипуляция, которая не должна возникать между понимающими людьми.



Конечно, очень важно помогать, идти на какие-то жертвы, это очень светлая идея, но только в том случае, если вы действительно готовы и у вас есть физический и эмоциональный ресурс для совершения просьбы. Успех достигается только тогда, когда мы говорим «да» людям, которым мы действительно можем помочь и обладаем для этого нужными знаниями и инструментами. В первую очередь важно согласовать это с самим собой, ведь каждый ответ, который бы вы ни дали — это соблюдение ваших границ.



Рассуждая на эту тему, я пришла к тому, что все зависит от уровня нашей самооценки, ведь человек с низким самоуважением непосредственно зависит от общественного мнения, он боится быть отвергнутым и непонятым. Такой человек всегда пытается быть удобным и хорошим для окружающих.

Люди, которые умеют отказывать, ставят себя на первое место, они помнят о себе и своих потребностях. Это не означает, что человек эгоистичен, он просто умеет правильно распоряжаться своими ресурсами. Такие люди всегда счастливее, потому что им не приходится предавать свои интересы ради чьего-то одобрения. Тот, кто умеет отказывать — это самодостаточная личность со своей устоявшейся жизненной позицией.



Каждый человек должен уважать себя и своё время, никто не обязан находиться в дискомфорте и подавлении ради кого-то. Важно помнить то, что, соглашаясь на что-то маловажное, возможно вы отказываетесь от чего-то более весомого для вас самих, так как иметь все одновременно невозможно. Как говорит поэт Пауло Коэльо: «Говоря другим да, убедитесь, что не говорите нет себе».

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