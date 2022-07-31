Что нам несет ретроградный Юпитер с 28 июля по 24 ноября 2022 года

Аргументы Недели → Мнение 13+

31 июля 2022, 15:57 Екатерина Максимова,

Фото: pixabay.ru

Для начала разберемся, что собой представляет эта самая большая планета нашей солнечной системы. Юпитер отвечает за расширение на всех уровнях нашего бытия – духовного и физического. Поэтому он сигнификатор путешествий, иностранцев, а также обучения, просвещения и религиозного пути. Вы, наверное, уже запомнили, что планеты имеют не только директное движения, но систематически пускаются в ретроградные путешествия, делаю петлю на своей орбите. И в эти периоды попятности, функции планеты искажаются, всегда призывая нас вновь проходить непонятый жизненный урок, так сказать, заставляя задуматься и трансформировать содеянное в сфере той жизни, которой планета заведует.



О чем же нас заставит задуматься ретро Юпитер? Глобально, тема отношений с заграничными партнерами, возможности путешествовать, станет еще более актуальной, я бы сказала в принудительной мере нам всем придется приспосабливаться к новой географии и способу передвижения, переосмысляя свои возможности. А когда Юпитер окажется снова в Рыбах с 28 октября по 20 декабря 2022 года, можно ожидать некоторого прояснения в этих сферах после долгой темноты. В периоды ретро Юпитера лучше не планировать долгосрочные переезды и важные командировки, - эти путешествия могут сильно вас разочаровать. А вот ехать туда, где вы были, или возвращаться на родину – самое время!



Юпитер – великий учитель и просветитель, посему – тему образования на этом этапе будет ожидать масса трансформаций. Могут быть приняты новые законы, возвращающие нас к прежним условиям обучения. Попятный Юпитер - замечательный момент, чтобы вернуться к заброшенному учебному процессу и уже в этот раз довести дело до конца; начинать новый образовательный проект очень не рекомендуется!



Не стоит забывать, что Юпитер также символизирует крупные денежные средства, поэтому тема финансов, особенно международной финансовой логистики, выйдет на первый план. Чего не следует делать на этом этапе: инвестировать деньги в новые проекты, особенно связанные с образованием и туризмом! А вот возвращаться к разорванным финансовым отношениям и не состоявшимся сделкам очень даже полезно!



Как вы уже поняли из предыдущих статей, на каждого человека небо влияет очень по-разному. Вот и ретро Юпитер у каждого знака затронет определенную сферу бытия. На этой теме остановимся подробно, чтобы пройтись по всем представителям Зодиака.



Не стоит забывать, что Юпитер – планета удачи! И когда он становится ретроградным, то обязательно дарует бонусы в той сфере, которую надо переосмыслить…



Для Овнов эта планета активизирует их первый дом личности. Задавая вопросы про себя любимого: чего я хочу, куда стремлюсь, что мне действительно нужно, можно качественно изменить свою жизнь. Это возможность глубокого переосмысления потребностей вашей личности и отличный момент, чтобы заняться не только душой, но и телом, сев на диету или устроив детокс.



Тельцам могут раскрыться тайны их прошлого. Интуиция настолько обостряется, что во сне придут ответы на волнующие вопросы. Период настоящих озарений по поводу своей жизни во всех сферах. Неплохо уединиться, в изоляции может прийти еще больше информации. Для женщин-Тельцов это благоприятный период для зачатия, особенно с 28 октября по 24 ноября.



Близнецы поймут, как лучше строить отношения с близкими друзьями. Друзья в этот период – лучшие ваши учителя. Именно от них может поступить информации о верном направлении профессиональной деятельности. Для этого знака наступает благотворное время, чтобы воссоздать какое-то сообщество, объединенное одной гуманистической идеей.



Ракам стоит ожидать карьерного роста при условии трансформации своих взглядов на работу. Может поступить бизнес -предложение от прошлых работодателей. Советую прислушаться к своему внутреннему голосу, все взвесить и согласиться, но уже на более выгодных для вас условиях. Возможно повышение зарплаты и выплата премии.



Львов потянет в дальние дали. Здесь я советую отправляться только туда, где вы уже бывали раньше. Не рекомендуется предпринимать в этот период переезд на постоянное место жительство и начинать крупные проекты с иностранцами. Замечательное время, чтобы вернуться к родным истокам. Еще тема преподавания может в период ретроградности вам напомнить о себе. Смело возвращайтесь к забытым образовательным проектам, они принесут удачу!



Девы могут столкнуться с темой совместного бюджета. Сейчас самое подходящее время, чтобы возвращаться к просьбам о займах, подчеркну – возвращаться! На этом этапе вы сможете получить желаемое, если поменяете стратегию. То же самое касается кредитов, ипотеки, возврата крупных долгов. Сейчас партнеры способны вернуть вам одолженные суммы, причем с хорошими процентами! Так что дерзайте! А вот вкладывать деньги в новые проекты звезды не советуют!



Что еще сулит нам ретро Юпитер мы поговорим в следующей статье и разберем остальные знаки Зодиака.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции