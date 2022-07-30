Нумерологический прогноз на август

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 июля 2022, 20:30 Эндже Гарифуллина - психолог, нумеролог

В​ августе будет преобладать вибрация цифры «5» (2+0+2+2​ — число года + 8​ — число месяца).

Вибрация «5» указывает на перемены, смену города, развлечения, встречи.​ Если вы​ слышите, чувствуете и​ понимаете себя, в​ этот момент жизнь меняется только к лучшему.

Если вы​ давно мечтали сменить работу или направление деятельности, то​ август прекрасно подходит для этого. Также, это классный месяц для путешествий.

Вы можете пробовать что-то новое, искать варианты. Это интересное время, если правильно его использовать. Главное — жить в мире с собой и заниматься самопознанием. Не нужно разбрасываться на то, что будет вас растрачивать.

Жизнь​ может взять совершенно неожиданный оборот. Человек не​ зацикливается на​ чем-то одном.

Так же в августе будьте аккуратнее с новыми знакомствами, потому что персональный месяц с 5 считается авантюрным, мошенническим. Поэтому проверяйте, копайте, смотрите, зачем человек пришел в вашу жизнь.

Если вы​ делаете​ то, что категорически не​ хотите, вы​ себя разрушаете. Если вы​ делаете​ то, что хочется другим, то​ живете не​ по​ своей программе, лишая себя выбора.

Какими бы ни были перемены, под энергией пятёрки адаптация к ним пройдёт легко и безболезненно.

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