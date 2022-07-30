Нумерологический прогноз на август

В августе будет преобладать вибрация цифры «5» (2+0+2+2 — число года + 8 — число месяца).
Вибрация «5» указывает на перемены, смену города, развлечения, встречи. Если вы слышите, чувствуете и понимаете себя, в этот момент жизнь меняется только к лучшему.
Если вы давно мечтали сменить работу или направление деятельности, то август прекрасно подходит для этого. Также, это классный месяц для путешествий.
Вы можете пробовать что-то новое, искать варианты. Это интересное время, если правильно его использовать. Главное — жить в мире с собой и заниматься самопознанием. Не нужно разбрасываться на то, что будет вас растрачивать.
Жизнь может взять совершенно неожиданный оборот. Человек не зацикливается на чем-то одном.
Так же в августе будьте аккуратнее с новыми знакомствами, потому что персональный месяц с 5 считается авантюрным, мошенническим. Поэтому проверяйте, копайте, смотрите, зачем человек пришел в вашу жизнь.
Если вы делаете то, что категорически не хотите, вы себя разрушаете. Если вы делаете то, что хочется другим, то живете не по своей программе, лишая себя выбора.
Какими бы ни были перемены, под энергией пятёрки адаптация к ним пройдёт легко и безболезненно.
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