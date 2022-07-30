Прощай Америка - поезд истории вспять не повернуть

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 июля 2022, 12:30 Сергей Платонов,

Фото: pixabay.com

Тайвань готов идти ва-банк, чтобы отделиться от Китая окончательно. США объявлением визита на остров Ненси Пелоси - спикера нижней палаты Конгресса, демонстрирует поддержку Тайваню. Китай предостерегает Вашингтон от этого провокационного шага и заявляет, что это игра с огнем.



Еще не так давно Тайвань мог пойти по мягкому пути Гонконга, то есть поэтапной и долговременной трансформации в политико-экономическую и социальную систему Китая. Но теперь поздно. Самой историей острову уготована суровая судьба Украины. На чьей стороне при этом будет Россия - вопрос риторический.

Слабеющие США, играя с огнем, пытаются обратить вспять явную тенденцию к завершению формирования тесного политико-воинского партнерского тандема России с Китаем, идущего на смену американской гегемонии. Но «ослепшие» от извечного вероломства, янки не заметили, как произошла смена локомотива в историческом поезде. И как он стремительно удаляется от англосаксонской платформы в свое азиатско-африканско-латино-американское турне без заезда в Лондон и Вашингтон.



Так что, как Ненси Пелоси не дано обратиться в ту молодую красотку, которая во время давнего визита на Тайвань обещала его политикам вечное американское покровительство, так и поезду истории не повернуть вспять - гуд бай Америка!

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