Чувство бессмертия как основание деструктивности

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 июля 2022, 12:22 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Почему-то традиционно считается, что чувство бессмертия, которое открывает Вера или иные влияния, ведёт человека только к позитивному и гуманному поведению. В частности, к смелости во время защиты от врага. Увы! История показывает, что это чувство бессмертия способно вести людей к деструктивному и криминальному поведению. Следовательно, необходимо признать, что отсутствие страха смерти у людей, имеющих чувство бессмертия и отсутствие страха смерти, может вызывать опасные деяния для окружающего мира и людей.

Таким образом, религия и Вера не должны быть лишь основанием для генерирования чувства бессмертия и обещанного бессмертия для верующих. Увы! Этого не происходит. Вера и религия продолжают быть генератором чувства бессмертия и способа уменьшения страха смерти верующих.

Некоторые могут возразить, сказав, что верующий никогда не совершит преступление, так как он верующий и делает только хорошее, чтобы получить в награду бессмертие в Раю, чтобы не попасть в бессмертие в Аду. Увы! Логический и философский анализ показал, что не важно какое это обещанное бессмертие для человека: райское или адское? Важно, что человек одержим чувством обещанного бессмертия и это является проблемой, порой, для окружающего мира и человечества. Успокаивает только надежда на то, что большинство верующих не пойдут на деструктивные деяния, вызванные рождением у них чувства ожидания бессмертия. Успокаивает надежда на то, что большинство людей проявляют позитивное и доброе отношение не благодаря Вере, а благодаря иным причинам и влияниям.



Всё вышеприведенное прошу не путать с феноменом комплекса Герострата, связанного с деструктивным деянием с целью бессмертной славы, то есть, получения чувства бессмертия и славы любой ценой, вплоть до уничтожения живого и неживого.

Таким образом, по-видимому, любой проект на генерирование чувства бессмертия, является деструктивным? То есть, любая психологическая и духовная защита человека от страха смерти является деструктивной?

Человек должен выстраивать своё физическое, психологическое и духовное выживание так, чтобы в этом, не было бессознательного деструктивного злоупотребления чувством ожидаемого бессмертия, формируемого различными способами: Верой, творчеством, деятельностью и др.

В мире есть иные ценности, кроме ценности ожидания бессмертия. Тем более, немалая часть людей нашей планеты этого и не ожидают! Не забывайте об этом.

И все-таки, как хорошо иметь чувство Веры и не чувствовать того, что жизнь конечна!

Стремитесь к Вере! Но не забывайте всё вышесказанное мною!

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