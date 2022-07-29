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29 июля 2022, 20:25 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает слова президента Франции Эммануэля Макрона об африканских странах оскорбительными. Об этом он заявил журналистам по итогам заседания совета министров иностранных дел (СМИД) государств-членов ШОС.



По словам Лаврова, Макрона беспокоит военная и дипломатическая активность России в Африке. «Что касается президента Макрона и его заявлений, действительно, в общем-то, от французов можно было бы ожидать более этичных высказываний. Потому что он заявил, если я правильно помню, примерно следующее — что его беспокоит военная и дипломатическая активность России в Африке и что он не назвал бы это даже сотрудничеством, а поддержкой абсолютно провальных, нелегитимных режимов и хунт», — приводит ТАСС слова министра.



Макрону и иным лидерам ЕС нужно поднять эрудицию в понимании поведения жертвы буллинга и последствий от этого поведения для организаторов буллинга. История буллинга богата разными сценариями.

1. Жертва буллинга изначально должна выжить как самоценный и самодостаточный субъект во взаимодействии с теми субъектами, которые не являются организаторами буллинга. Санкции против России - это буллинг масштабы которого рекордные.

2. Только после выполнения первого пункта жертва буллинга решает вопрос: стоит ли вмешиваться в судьбу организаторов буллинга.



Африканские страны это субъекты. Европа исторически рассматривала эти страны как объекты и как средство.



Для решения проблемы жертвы буллинга полезны любые субъекты.



Субъект-субъектное отношение - рецепт выживания любой жертвы буллинга.

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