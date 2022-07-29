Глава МИД РФ Сергей Лавров считает слова президента Франции Эммануэля Макрона об африканских странах оскорбительными. Об этом он заявил журналистам по итогам заседания совета министров иностранных дел (СМИД) государств-членов ШОС.
По словам Лаврова, Макрона беспокоит военная и дипломатическая активность России в Африке. «Что касается президента Макрона и его заявлений, действительно, в общем-то, от французов можно было бы ожидать более этичных высказываний. Потому что он заявил, если я правильно помню, примерно следующее — что его беспокоит военная и дипломатическая активность России в Африке и что он не назвал бы это даже сотрудничеством, а поддержкой абсолютно провальных, нелегитимных режимов и хунт», — приводит ТАСС слова министра.
Макрону и иным лидерам ЕС нужно поднять эрудицию в понимании поведения жертвы буллинга и последствий от этого поведения для организаторов буллинга. История буллинга богата разными сценариями.
1. Жертва буллинга изначально должна выжить как самоценный и самодостаточный субъект во взаимодействии с теми субъектами, которые не являются организаторами буллинга. Санкции против России - это буллинг масштабы которого рекордные.
2. Только после выполнения первого пункта жертва буллинга решает вопрос: стоит ли вмешиваться в судьбу организаторов буллинга.
Африканские страны это субъекты. Европа исторически рассматривала эти страны как объекты и как средство.
Для решения проблемы жертвы буллинга полезны любые субъекты.
Субъект-субъектное отношение - рецепт выживания любой жертвы буллинга.
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