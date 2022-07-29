Китай как источник огня в мире

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29 июля 2022, 20:18 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в ходе телефонного разговора сделал предупреждение американскому коллеге Джо Байдену на фоне роста напряженности вокруг Тайваня и подчеркнул, что «играющий с огнем» сам себя обожжет. Об этом сообщает Bloomberg.



Глава КНР заявил, что китайский народ будет до последнего отстаивать территориальную целостность острова и защищать свой национальный суверенитет. Си Цзиньпин добавил, что КНР никогда не согласится на то, чтобы Тайвань провозгласил собственную независимость.



Байден в ответ на слова китайского лидера подчеркнул, что США уважают интересы КНР и придерживаются политики «одного Китая». При этом в заявлении Госдепа США говорится, что разговор лидеров двух стран не был конструктивным.



Вот мои размышления на этот счёт.



У Гегемона как у мухи на кал всегда тяга к использованию любого начала сепаратизма в различных странах мира и использование формулы "разделяй и властвуй". Всё это мировая экспансия подстрекательства к искусственному сепаратизму и использование результатов сепаратизма Гегемона для создания своей замаскированной мировой империи американского капитала и всяческих знаковых пустышек, начиная от доллара и кончая его новыми суррогатами-криптами. Уже потом идёт общемировая милитаризация с помощью НАТО, направленная против тех, кто не поддерживает эти глобально-экономические пустышки, закабаляющие различные экономические субъекты. Эти пустышки куда надо вдуваются, а откуда надо высасываются. Вот такая политико-экономическая механика Главного Афериста Мира - США, который сбросил свои маскировки аферизма перед миром и всеми международными субъектами в последние месяцы 2022 года. И мир это теперь познал. Теперь к Гегемону в мире уже иное, более объективное отношение. И Китай, по-видимому, это узрел. И решил не быть вассалом США. Поэтому грядёт новое мироустройство без США в роли Гегемона. Тем более, недавнее осмысление Трампа о происходящем в США, говорит об этом. И это не просто голые предвыборные политические спекуляции Трампа. Трамп почувствовал сущность надвигающихся перемен. Играть с пустышками как раньше уже долго не удастся. В мире начинает цениться энергия и сырьё. Маск-затейник как замаскированный пентагоновец и игрок-аферист в крипты, тоже сдулся (см. об этом серию моих последних статей за 2021-2022). Он затейник и никакого отношения к науке и технологиям не имеет. Хотя очень уважаю американских учёных и инженеров, многие из которых выходцы из СССР и России.



Профилактическая концепция национальной безопасности в мире должна в своей основе содержать защиту от искусственного подстрекательства к сепаратизму различных стран мира. Этой концепции придерживается Россия со своими составляющими регионами России.



Времена, когда Ельцин рапортовал Клинтону, подчинившись сепаратистским проектам Гегемона, разрушив СССР и коммунизм, прошли.



Благодаря преступному подстрекательству США к сепаратизму была разрушена Югославия. Сейчас осколки Югославии стали лишь одной частей загнивающей Европы.



Если взглянуть на карту всех проектов сепаратизма, внедряемого США в мире, то вырисовывается сущность. Эта глобальная сущность Гегемона - это и есть истинная мировая империя Зла, которую когда-то США надели на СССР. Оказалось, эта оценка СССР как империи Зла - есть проекция самих США. Нужно помнить американское Зло Хиросимы и Нагасаки. Сейчас США амнезировало Японию и у них отшибло мозги и память о деяниях Гегемона, так как у США есть инструменты со своими пустышками, которые можно вдувать и выдувать.



Необходимо изучить прагматические и дивидендные аспекты этой установки. Как это будет сказываться на рядовых членах садоводчества. Тема стимуляции фирм, устанавливающих такие башни - мутная тема. Конечно, кому-то это выгодно и прибыльно. Этот аспект должен быть изученным.

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