В России бедным людям будут раздавать продукты бесплатно

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 июля 2022, 21:15 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Пока российская власть занята важными делами на Украине, руку нищим гражданам нашей страны протягивает крупный бизнес. И это вполне своевременно, иначе многие россияне, в свою очередь, рискуют протянуть ноги.



Наверное, каждый из нас неоднократно видел роющихся на мусорках стариков, которые из-за бедности не могут «свести концы с концами». Такое зрелище мало кого может оставить равнодушным. Традицией в России уже стали и очереди к помойкам за просроченными продуктами из сетевых магазинов. Известны нам и многочисленные случаи, когда государственная машина давила своими колёсами тонны санкционных сыров и помидоров, вместо того, чтобы раздать их нуждающимся людям.



В то время, когда наше государство решает какие-то свои более важные проблемы, голос вопиющего в нищей пустыне услышал крупный бизнес. И это, действительно, прекрасная новость, учитывая, что таковых в последнее время, практически, уже не бывает.



Компания X5 Group, владеющая торговыми сетями «Пятёрочка» и «Перекрёсток», начала бесплатно раздавать малоимущим людям продукты с истекающим сроком годности. Пока это пробный проект – им занимаются несколько магазинов «Пятерочка» в Москве и Челябинске, и речь идет лишь о раздаче хлебобулочных изделий – ржаного и пшеничного хлеба, сухарей, баранок, сушек и бубликов. Но, по заявлению X5 Group, компания намерена расширить географию проекта, увеличить число категорий бесплатных товаров, а также подключить к раздаче сеть «Перекресток». Причем обеспечивать продуктами малоимущих людей торговые сети будут адресно, с участием волонтёров. Списки нуждающихся предоставят Фонд продовольствия «Русь» и организация «Фудшеринг». На сайте X5 Group отмечается, что цель пробного проекта – «наладить инфраструктуру по сбору внутри магазина продуктов с истекающим сроком годности, обучить персонал и построить эффективную логистику по передаче продовольствия людям».



«Надеемся, что в короткие сроки сможем наладить инфраструктуру и масштабировать проект», - прокомментировали в X5.



Инициаторы сообщают, что в России ежегодно выбрасываются миллионы тонн просроченных продуктов. В организации «Фудшеринг» уверены, что благотворительный проект в будущем может обеспечить едой порядка 18 миллионов нуждающихся. Со своей стороны, подчеркнём, что эта цифра близка к официальной информации о количестве людей в России, находящихся за чертой бедности.



Мы знаем о таких понятиях, как «социально ответственный бизнес» и «социально ориентированное государство». О том, что пытается сделать для людей бизнес, мы рассказали. А чем же занимается государство?



Государство предлагает россиянам… выиграть в лотерею! Согласно последним новостям и бодрому отчёту «Столото», отчисления от лотерей в бюджет РФ в первой половине 2022 года составили 1,5 млрд руб. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2021-го. Подчеркнём, что в РФ разрешены только государственные лотереи, организаторами которых выступают Минспорт и Минфин.



Государство, как известно, занимается распределением бюджетных средств. А это уже вопрос приоритетов. Так, в прошлом году в России были сокращены финансовые вливания в образование и здравоохранение, зато подкинули деньжат армии и силовикам. Сейчас для нашего государства это важнее. Врагов у России стало как никогда много, и победить их, конечно же, поможет наш былинный рубль.



Не будем забывать и о периодически появляющихся единовременных выплатах некоторым категориям российских граждан. Но, стоит подчеркнуть, что такие одноразовые выплаты не являются системными, а тех же пяти тысяч в наши дни может хватить только на 3-4 похода в магазин.



О необходимости бороться с бедностью неоднократно заявлял и президент РФ Владимир Путин. Он назвал её снижение в стране – «основной национальной целью».



Тем временем число россиян с доходами ниже границы бедности по итогам первого квартала 2022 года составило 20,9 миллиона человек, или 14,3 процента от всего населения России. При этом чертой бедности за первый квартал 2022 года считается сумма в 12 916 рублей. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на Росстат.



Учитывая реальное положение дел в стране, благотворительная инициатива крупного бизнеса по обеспечению малоимущих бесплатными продуктами, приходится очень кстати. Организаторы проекта надеются, что в будущем подобную практику применят и другие торговые сети.





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