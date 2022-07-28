Эксперт: ядерный потенциал Северной Кореи может получить новый импульс развития

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28 июля 2022, 20:48 Герман Напольский

В последнее время всё говорит о том, что Северная Корея начала новый этап развития своих ядерных сил. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Корея (2005-2009), вице-президент РСМД Глеб Ивашенцов 27 июля в Москве в ходе дискуссии, посвященной ситуации на Корейском полуострове, организованной Международным дискуссионным клубом "Валдай".

По его мнению, первые признаки этого появились в 2010-м году, когда на военном параде впервые показалась ракета "Хвасон-10".

Кроме того, многих озадачило успешное испытание гиперзвуковой ракеты в январе 2022 года. И сейчас есть предпосылки к тому, что Пхеньян проведет седьмое ядерное испытание.

"Обратило также на себя внимание личное внимание Ким Чен Ына и его присутствие на испытаниях ядерного оружия. Фактически сейчас идет речь о разработке Пхеньяном ядерного оружия поля боя",- добавил эксперт.

Между тем, сестра Ким Чен Ына, также имеющая немалое влияние в своей стране, заявила, что Пхеньян применит ядерное оружие против Южной Кореи, если та пойдет на военную конфронтацию. Данное заявление обратило на себя внимание в свете того, что ранее Северная Корея ни разу не говорила о том, что хочет применить ядерное оружие против южного соседа, обращая внимание на то, что ранее основной целью ядерного оружия КНДР был потенциальный удар США в возможной новой Корейской войне.

При этом, как говорится в только что вышедшем Валдайском докладе «Возвращение истории. Холодная война как руководство по современным международным кризисам», надежды на построение общеевропейской архитектуры, развитие инструментов ограничения и транспарентности в военной сфере, кооперативные подходы к разрешению противоречий были отброшены (и это, как говорилось на вышеупомянутой дискуссии, сильно отражается на ситуации на Корейском полуострове - ред.)

На место вышеупомянутых надежд пришли ожесточённая риторика, широкий арсенал средств ослабления оппонента, наращивание военной активности в непосредственной близости от российских границ.

Гу Хо Ом, директор Азиатско-Тихоокеанского центра, профессор Высшей школы международных исследований Ханьянского университета, отметил, что процесс решения проблемы денуклеаризации Корейского полуострова теперь станет ещё более сложным.

Кроме того, по его мнению, существует вероятность, что администрация Юн Сок Ёля будет более настойчива в вопросах соблюдения прав человека в Северной Корее. Во время выдвижения своей кандидатуры президент Юн пообещал улучшить положение с правами человека в Северной Корее посредством создания Северокорейского фонда прав человека и участия в продвижении в Организации Объединённых Наций резолюций по правам человека в КНДР.

Позиция администрации Юн Сок Ёля, подчёркивающая опору на собственные силы в решении северокорейской проблемы, но посредством международного сотрудничества, отличается от позиции администрации Мун ЧжэИна. Однако Северная Корея ничуть не изменила свою прежнюю позицию, поэтому напряжённость на Корейском полуострове, вероятно, будет ещё больше возрастать.

"С геополитической точки зрения, поскольку американо-китайские и американо-российские отношения могут ухудшиться после украинского кризиса, перспективы новой холодной войны между Республикой Кореей, США, Японией и Северной Кореей, Китаем и Россией только нарастают. Межкорейские отношения также замкнулись в структуре новой холодной войны, поэтому ожидать какого-либо прогресса в отношениях будет сложно", - также отметил Гу Хо Ом.

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