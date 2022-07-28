Об оговорке фигуристки Евгении Медведевой

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 июля 2022, 10:09 Ваагн Карапетян - внештатный корреспондент «Аргументы Недели»

Фото: Patrice Lapointe / Zuma / ТАСС

Как должен поступить журналист, если интервьюируемый оговорился, к примеру вместо Австралии назвал Австрию. Естественно, при подготовке очерка должен поправить, и делать это без пафоса, спокойно, поскольку это всего лишь рабочий процесс. А если журналист не замечает допущенной оговорки, и не исправляет её, тогда напрашивается вопрос, по какой причине он так поступает; то ли сам слаб в географии, то ли оставил намеренно, желая показать низкий уровень образованности своего собеседника.



Бывают оговорки вызывающие улыбку, в этих случаях мы благодарны журналистам оставившим текст в оригинале. Нас часто радовал своей сбивчивой речью и удачной импровизацией премьер-министр России Виктор Степанович Черномырдин. Не могу удержаться, чтобы не процитировать несколько из его фраз, ставших крылатыми.



Мы выполнили все пункты: от А до Б.



***



Лучше водки хуже нет!



***

Вечно у нас в России стоит не то, что нужно.



***

Курс у нас один — правильный.



***

Надо же думать, что понимать.



***

Какую бы общественную организацию мы ни создавали — получается КПСС.



***



И что удивительно, если писателю-сатирику Михаилу Жванецкому приходилось прилагать усилие, чтобы удивить нас своим остроумием, то то же самое Виктор Черномырдин выдавал спонтанно и получалось не менее колоритное, запоминающееся. Ещё и успевал правительством руководить.



Ну, достаточно. Увлекусь перлами Виктора Степановича и забуду о чём писать планировал.



Оговорками страдают и многие политики, общественные деятели, известные лица. И руководители государств не исключение, в первую очередь американские, из-за преклонного возраста. Но в данном случае, при общении с представителем той или иной партии, или общественного движения, журналисты намеренно оставляют допущенные, подчас бессмысленные, фразы. Особенно это заметно, если журналисты работают на оппозиционную партию и желают выставить данного политика или общественного деятеля не в лучшем свете. И это понятно.



Но я о другом. Взяться за перо меня побудила заметка РИА Новости о российской фигуристке Евгении Медведевой. В заметке о ней, среди прочей информации, упоминается интервью данное фигуристкой американскому журналу Forbes. Там сказано, цитирую: «Я, правда, давно уже не выступала, пока что сконцентрирована на других вещах. Но никогда не говори «никогда», потому что жизнь меняется на 180 и даже 360 градусов».



Никак не могу представить, как можно изменить жизнь на 360 градусов. Без сомненья, спортсменка оговорилась, но куда смотрели журналисты именитого издания? Тут одно из двух. Либо у автора материала в школе по геометрии была двойка, либо он проявил халатное отношение к тексту. Скорее всего второе. Он просто скопировал отрывок из журнала Forbes, не удосужившись даже взглянуть на него. А подошёл бы он с большей ответственностью к выполнению возложенной на него задачи редакцией РИА Новости и прочитал бы отрывок, то механически, не задумываясь, вычеркнул бы из текста слова ”и даже 360 градусов.” И не было бы проблем. Читатель же, прочитав очерк, теперь ломает голову над тем, как изменится жизнь Евгении Медведевой при повороте в 360 градусов?



Этот очерк может аукнуться и самой Евгении: не исключено, что им на глаза попадётся эта заметка и тогда друзья, знакомые начнут над ней подтрунивать:



- А ну-ка развернись на 360 градусов и покажи нам, как может измениться твоя жизнь?!



Прославленной фигуристке и ответить нечего будет, разве что руками развести.

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