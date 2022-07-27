Для России важнее целостность Украины в составе России и недопущение её дележа с Европой

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 июля 2022, 23:39 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Зампредседателя совета безопасности России​ Дмитрий Медведев​ опубликовал ​ в​ своем телеграм-канале карту Европы, на​ которой большая часть Украины отходит другим государствам. По​ его словам, так раздел страны видят западные политики.

На​ картинке видно, что от​ Украины осталась лишь Киевская область. 7 областей отошло Польше, одна​ — Венгрии, две​ — Румынии, и​ 13 областей и​ Крым​ — России.

«Западные аналитики считают, что на​ самом деле будет так»,​ — пояснил Медведев.

Интересно понять:

1. На кого рассчитан этот информационный проброс Медведева?

2. На какие реакции адресатов проброса рассчитан?

3. Ответы на эти вопросы важнее, чем эта карта будущего Украины, которая в реальности окажется иной.​

4. Именно эти ответы правильнее могут высветить истинные планы России. Тем более, эти планы видимо корректируются в изменяющихся условиях.

5. Необходимо признать, что вероятнее всего все​ информационные пробросы, идущие от Кадырова, Лаврова, Медведева и др., ответственно централизованы и скоординированы.​ Вероятность феномена былой «песковской ​ пурги» сейчас исключена, ​ так как настали иные времена!

6.​ Мой анализ, связанный с вышеприведенными пунктами показывает, что для России важнее сохранение целостности Украины - целостности российской Украины, то есть Украины в составе России.​

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