Для России важнее целостность Украины в составе России и недопущение её дележа с Европой

Зампредседателя совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале карту Европы, на которой большая часть Украины отходит другим государствам. По его словам, так раздел страны видят западные политики.
На картинке видно, что от Украины осталась лишь Киевская область. 7 областей отошло Польше, одна — Венгрии, две — Румынии, и 13 областей и Крым — России.
«Западные аналитики считают, что на самом деле будет так», — пояснил Медведев.
Интересно понять:
1. На кого рассчитан этот информационный проброс Медведева?
2. На какие реакции адресатов проброса рассчитан?
3. Ответы на эти вопросы важнее, чем эта карта будущего Украины, которая в реальности окажется иной.
4. Именно эти ответы правильнее могут высветить истинные планы России. Тем более, эти планы видимо корректируются в изменяющихся условиях.
5. Необходимо признать, что вероятнее всего все информационные пробросы, идущие от Кадырова, Лаврова, Медведева и др., ответственно централизованы и скоординированы. Вероятность феномена былой «песковской пурги» сейчас исключена, так как настали иные времена!
6. Мой анализ, связанный с вышеприведенными пунктами показывает, что для России важнее сохранение целостности Украины - целостности российской Украины, то есть Украины в составе России.
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