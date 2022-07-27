Глеб Ивашенцов: СВО на Украине совпала с новой напряженностью на Корейском полуострове

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 июля 2022, 23:36 Герман Напольский

Спецоперация на Украине совпала с возникновением новой напряженности вокруг ядерной проблемы Корейского полуострова. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Корея (2005-2009), вице-президент РСМД Глеб Ивашенцов 27 июля в Москве в ходе дискуссии, посвященной ситуации на Корейском полуострове, организованной Международным дискуссионным клубом "Валдай".

По его мнению, специальная военная операция России на Украине придала вопросу северокорейских ядерных приготовлений "существенный пласт новых акцентов".

"В Южной Корее утвердилась мысль, что теперь Пхеньян точно не откажется от ядерного оружия. Ранее все думали, что Северная Корея берет пример с Ирака и Ливии, но теперь, скорее, всех вдохновляет пример украинской ситуации.

Вообще на многое влияет вопрос в позиции КНДР по поводу российской специальной военной операции на Украине. КНДР- одна из немногих стран, которая однозначно поддержала нас в этом деле. Она голосовала за Россию в ООН, она признала ДНР и ЛНР и все эти аспекты не могут не учитываться нами при выстраивании отношений с соседями на корейском полуострове. С одной стороны, Россия и Южная Корея не стратегические партнеры, но с другой стороны есть и другие факторы", - добавил эксперт.

Кроме того, продолжил он, события на Украине придали импульс дискуссии о безъядерном статусе Южной Кореи. Как правые, так и левые в Сеуле считают, что США и Запад Украину сдали, отказавшись всерьез защищать.

Но при всём при этом, по его мнению, следует учитывать и то, что Южная Корея является наиболее слабым звеном в противостоящем России фронте западных держав, и этот фактор нельзя игнорировать. Эксперт также считает, что, исходя из долгосрочных стратегических целей, России сейчас следует избегать резких действий в адрес Сеула, но, вместе с тем, стоит поощрить и Пхеньян, отказавшись от слепого копирования западных санкций. Например, можно было бы возобновить приглашение северокорейских рабочих на стройки Дальнего Востока, а также можно быть привлечь северокорейских рабочих на стройки ДНР и ЛНР.

"И если на Дальнем Востоке в указанной комбинации мы нарушили бы санкции ООН, то с ДНР и ЛНР ситуация легче: они не являются членами ООН и эти санкции никак не связывают, с четом дипломатических отношений с ними вполне можно было бы что-то реализовать", - добавил эксперт.

В свою очередь, профессор Высшей школы международных исследований Ханьянского университета Гу Хо Ом отметил: "Если украинский кризис затянется, то взаимозависимые отношения между США-Японией и Китаем-Россией будут еще больше укрепляться, и на Северо-Восточную Азию может лечь тень новой холодной войны".

Кроме того, он обратил внимание на то, что ядерная проблема Северной Кореи в целом оказалась отодвинута на второй план во внешнеполитических делах администрации Байдена из-за украинского кризиса, а также на то, что администрация Байдена де-факто сохраняет стратегическое терпение в отношении северокорейской ядерной проблемы.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции