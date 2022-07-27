Трамп пиарится или действительно пошёл бы на условия, выдвигаемые Россией до СВО?

США могут повторить судьбу Советского Союза, главная угроза Америке сейчас исходит изнутри. Об этом экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил во время выступления в Вашингтоне, передает ТАСС.
«Несмотря на огромные внешние опасности, самой большой угрозой нашей стране остаются нездоровые и злые люди внутри», — сказал Трамп, комментируя продолжающиеся попытки сведения политических счетов с ним оппонентами в Демократической партии.
В связи с этим бывший американский лидер пообещал продолжать заниматься политической деятельностью. «Потому что, если я не буду этого делать, наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом. Мы движемся в этом направлении. Или к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба, где все потеряно», — считает Трамп.
США при нынешнем президенте Джо Байдене потеряли независимость в сфере энергетики, считает Трамп. «Мы являемся страной, которая выпрашивает нефть у Венесуэлы, Саудовской Аравии и многих других. Джо Байден говорит: „Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, помогите нам“. А у нас под ногами больше жидкого золота, чем у любой другой нации в мире», — заявил он.
Также, с точки зрения Трампа, США при Байдене «позволили России» развязать конфликт на Украине: «Такого бы никогда не случилось, если бы я был вашим верховным главнокомандующим. И на очереди — Китай с Тайванем».
Поддержите издание
Вот мои размышления о Трампе.
И действительно, как много и переговоров было до СВО, на которых Россия выставляла выполнение своих требований Западом и США. И никакой реакции. Лидеры Запала лишь пиарились на этих переговорах, проявляя своё невежество и низкую эрудицию по разным вопросам. Это была издёвка! США и Запад шли упрямо на санкции, считая, что они станут быстрой удавкой для России, не предполагая собственного энергетического и нефтяного кризиса.
Трамп тоже, возможно сейчас пиарится на "если бы". Неужели бы он выполнил требования в договорных процессах России и не было бы СВО?
К России не просто нужно прислушиваться, Россию нужно чтить и уважать, не проявляя невежеств в наш адрес, используя проституированного соседа для решения своих целей.
Времена, когда президент США Клинтон смеялся над пьяным Ельциным и блефовал перед Россией, прошли.
Всё идёт не просто к перемирию на Украине, а к договорам России с Западом, на которых будут приняты условия России. Это и будет результатом изменения миропорядка.
Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции