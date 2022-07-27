Трамп пиарится или действительно пошёл бы на условия, выдвигаемые Россией до СВО?

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27 июля 2022, 09:06 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

США могут повторить судьбу Советского Союза, главная угроза Америке сейчас исходит изнутри. Об​ этом экс-президент Соединенных Штатов​ Дональд Трамп​ заявил во​ время выступления в​ Вашингтоне, передает​ ТАСС.

«Несмотря на​ огромные внешние опасности, самой большой угрозой нашей стране остаются нездоровые и​ злые люди внутри»,​ — сказал Трамп, комментируя продолжающиеся попытки сведения политических счетов с​ ним оппонентами в​ Демократической партии.

В​ связи с​ этим бывший американский лидер пообещал продолжать заниматься политической деятельностью. «Потому что, если я​ не​ буду этого делать, наша нация обречена на​ то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом. Мы​ движемся в​ этом направлении. Или к​ тому, чтобы превратиться в​ Кубу очень крупного масштаба, где все потеряно»,​ — считает Трамп.

США при нынешнем президенте​ Джо Байдене​ потеряли независимость в​ сфере энергетики, считает Трамп. «Мы​ являемся страной, которая выпрашивает нефть у​ Венесуэлы, Саудовской Аравии и​ многих других. Джо Байден говорит: „Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, помогите нам“. А​ у​ нас под ногами больше жидкого золота, чем у​ любой другой нации в​ мире»,​ — заявил он.

Также, с​ точки зрения Трампа, США при Байдене «позволили России» развязать конфликт на​ Украине: «Такого​ бы никогда не​ случилось, если​ бы я​ был вашим верховным главнокомандующим. И​ на​ очереди​ — Китай с​ Тайванем».

Вот мои размышления о Трампе.

И действительно, как много и переговоров было до СВО, на которых Россия выставляла выполнение своих требований Западом и США. И никакой реакции. Лидеры Запала лишь пиарились на этих переговорах, проявляя своё невежество и низкую эрудицию по разным вопросам. Это была издёвка! США и Запад шли​ упрямо на санкции, считая, что они станут быстрой удавкой для России, не предполагая собственного энергетического и нефтяного кризиса.

Трамп тоже, возможно сейчас пиарится на "если бы". Неужели бы он выполнил требования​ в договорных процессах России и не было бы СВО?

К России​ не просто нужно прислушиваться, Россию нужно чтить и уважать, не проявляя невежеств в наш адрес, используя проституированного соседа для решения своих целей.

Времена, когда президент США Клинтон смеялся над пьяным Ельциным и блефовал перед Россией, прошли.

Всё идёт не просто к перемирию на Украине, а к договорам России с Западом, на которых будут приняты условия России. Это и будет результатом изменения миропорядка.​

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