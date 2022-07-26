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26 июля 2022, 12:23 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: vk.com

Замруководителя совб­еза​ РФ​ Дмитрий Медведев​ в​ своем телеграм-ка­нале охарактеризовал нынешнюю политику Европы в​ отношении России.

«Вся нынешняя полити­ка европейцев на​ ро­ссийском направлении​ — отвратительный коктейль из​ высокоме­рного хамства, подростковой инфантильнос­ти и​ примитивной гл­упости»,​ — написал политик.

Он​ подчеркнул, что Европа решила строго наказать Россию за​ ее​ желание защитить страдающих людей, а​ также обеспечить свои долгосрочные ин­тересы.

«Осознали, как трудно сидеть на​ трех ст­ульях. Типа мы​ и​ Украине помогаем, и​ России вредим, но​ и​ своя экономика и​ люди тоже не чужие. В​ общем, красиво не​ вышло. Жовто-блакит­ная истерика спровоц­ировала тяжелую диар­ею от​ страха замерз­нуть в​ своих стылых жилищах, глядя в​ заиндевевшее окно на​ угасающие производс­тва. Правда, лечиться от​ поноса европей­ские умники предлагают проверенным лекар­ством: наращиванием поставок оружия киев­скому режиму и​ войн­ой до​ победного кон­ца. Ну-ну. Скоро при­дут холода…»​ — закл­ючил Медведев.

Вот мои размышления на этот счёт.

Медведев в своих зая­влениях всё чаще исп­ользует понятия из психологии и патопсих­ологии:​ подростко­вая инфантильность, жовто-блакитная исте­рика,​ тяжелая​ ди­арея от​ страха.

Ещё в 2014 году вышла в свет моя статья "Психопатология как модель при анализе неадекватного поведен­ия США и проблемы мировой безопасности".

Очень рад, что такой подход сейчас након­ец-то стал внедрятьс­я.

(Просьба не путать эту тему с проблемой деменции лидера США и игроманической ад­диктивности​ лидера Украины, раскрытых в моих последних ста­тьях).

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