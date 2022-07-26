Поведение Запада в терминах психопатологии

Замруководителя совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале охарактеризовал нынешнюю политику Европы в отношении России.
«Вся нынешняя политика европейцев на российском направлении — отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости», — написал политик.
Он подчеркнул, что Европа решила строго наказать Россию за ее желание защитить страдающих людей, а также обеспечить свои долгосрочные интересы.
«Осознали, как трудно сидеть на трех стульях. Типа мы и Украине помогаем, и России вредим, но и своя экономика и люди тоже не чужие. В общем, красиво не вышло. Жовто-блакитная истерика спровоцировала тяжелую диарею от страха замерзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающие производства. Правда, лечиться от поноса европейские умники предлагают проверенным лекарством: наращиванием поставок оружия киевскому режиму и войной до победного конца. Ну-ну. Скоро придут холода…» — заключил Медведев.
Вот мои размышления на этот счёт.
Медведев в своих заявлениях всё чаще использует понятия из психологии и патопсихологии: подростковая инфантильность, жовто-блакитная истерика, тяжелая диарея от страха.
Ещё в 2014 году вышла в свет моя статья "Психопатология как модель при анализе неадекватного поведения США и проблемы мировой безопасности".
Очень рад, что такой подход сейчас наконец-то стал внедряться.
(Просьба не путать эту тему с проблемой деменции лидера США и игроманической аддиктивности лидера Украины, раскрытых в моих последних статьях).
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