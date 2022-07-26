Как сделать Россию современным брендом?

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 июля 2022, 11:00 Николай ХОХЛОВ

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Матрёшка, балалайка, икра, «баня, водка, гармонь и лосось» - это далеко не полный перечень ассоциаций, которые могут появиться у иностранца при упоминании России. Во времена СССР советские люди гордились успехами в космосе и балетом. Сейчас, похоже, мы знамениты в мире лишь газом и нефтью, ну и, конечно, высокоточным оружием. А это, уж извините, может ассоциировать нас с барыгами и неизменными участниками военных конфликтов. Не пора ли России приступить к созданию своего нового образа, чтобы идти в ногу со временем и не остаться на задворках истории?



Оружие России, безусловно, необходимо. При этом постоянное бряцанье «калашами», или «сарматами», не является для нашей страны гарантией снискания уважения в остальном мире. Нас могут бояться. Но боязнь и уважение – не одно и то же.



Оружием сейчас кого-либо удивить уже сложно. Ещё в ХХ веке объемы накопленного ядерного вооружения США и СССР позволяли отправить этот мир к праотцам. Причём не один раз. А надо ли это нам?! Может стоит уже задуматься о новых свершениях, чтобы быть сильными не только «огнём и мечом»?



Последние события, связанные с введением антироссийских санкций, наглядно показали, чего стоит экономика России изнутри. Выяснилось, что без помощи иностранцев у нас возникают большие проблемы даже с производством пуговиц, гвоздей и консервных банок. Как и полагается, с высоких трибун зазвучали призывы о необходимости достижения «технологического суверенитета». Об этом, в частности, заявлял зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Но вот на чём будет базироваться этот «технологический суверенитет», до сих пор непонятно.



Нам бы сейчас, как в сказке, по сусекам погрести, да поддержать на госуровне последних оставшихся умельцев на Руси – тех, кто ещё хоть что-то знает и способен произвести. Но наше импортозамещение, по сути, заключается в замещении импорта… импортом.



Интересным в этом отношении стало намеченное возрождение завода «Москвич». Всё началось с громких заявлений, а закончилось, по факту, презентацией картинок с изображением моделей авто китайского производителя.



А как можно «переварить» здравым умом принятый депутатами Госдумы РФ закон о параллельном импорте? Так где же оно – это наше импортозамещение?!



Понятно, что на создание «технологического суверенитета» России уйдет уйма времени. Причем «жареный петух» нас уже клюнул, но некоторые государственные мужи продолжают свою деятельность в сфере подмены понятий, вместо того, чтобы заняться делом. Для страны жизненно необходимо, чтобы все госпрограммы работали реально, а не только на бумаге. Причем у нас и на бумаге они не всегда работают. Можно вспомнить хотя бы «Стратегию 2020», официально признанную провалившейся. А сколько было сказано о малом бизнесе? Но до сих пор ничего не движется.



В США ярким символом современных достижений стал Илон Маск. При всём неоднозначном к нему отношении, бизнесмен Маск стал лицом прорыва американских технологий. И образ этот создавался при участии государства.



А какой технологический прорыв был совершен Китаем и Южной Кореей! На эти достижения было потрачено много лет, но ясно, что всё это произошло не спонтанно.



В России же трендом остаются «экологически чистые» деревянные туалеты, и почти треть граждан вынуждена обходиться без газа.



«Уровень газификации страны оставляет желать лучшего, несмотря на то что Россия является крупнейшей газовой державой. Такое положение дел, конечно, нужно менять», – говорил еще в 2005 году Дмитрий Медведев, озвучивший недавно идею о «технологическом суверенитете».



Лучшие российские умы востребованы за границей, вместо них в страну для количества продолжают прибывать гастарбайтеры из ближнего зарубежья. По последним официальным данным, озвученным главным секретарем Российской академии наук (РАН) Николаем Долгушкиным, число ученых и высококвалифицированных специалистов, которые уезжают из России, увеличилось в пять раз - с 14 тыс. в 2012 году до почти 70 тыс. в 2020-м. При этом в том же 2020 году, по словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, возможностью легализоваться в стране воспользовались до 1 миллиона незаконных мигрантов. И вызывает большие сомнения, что уровень их образования достаточно высок.



Резюмируя всё вышесказанное, можно прийти к выводу, что для того, чтобы Россия стала современным брендом, всем нам необходимо приложить массу усилий: обычным россиянам - «начать с себя», а чиновникам всех уровней - доказать свою профпригодность. А главное в этом – не пустая говорильня, а реальная государственная поддержка при реализации прорывных идей и дел.





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