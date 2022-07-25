В Армении продолжается преследование дружественных России политических и общественных деятелей

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 июля 2022, 19:05 Ваагн Карапетян - внештатный корреспондент «Аргументы Недели»

Не унимаются власти Армении, всё более и более раскрывая свои истинные намерения окончательно разорвать узы многовековой дружбы армянского и русского народов. Страшно подумать, к чему это приведёт. Здесь-то в пору и воскликнуть: “Господи! Не ведаем, что творим!”



По надуманному поводу, арестован очередной видный общественный деятель Армении с пророссийской ориентацией, руководитель движения «Освобождение» Мика Бадалян. Ему вменяется в вину высказанное в именном блоге мнение о возможных предстоящих событиях в Армении. Попытки выбить из Бадаляна нужные показания сказались на его здоровье и политического заключённого перевели в больницу, но по утверждению врачей его состояние здоровья несовместимо с содержанием под арестом.

Мика Бадалян



Власти невзирая на предупреждение врачей продлили арест Бадаляна ещё на 20 дней. Его защита ранее отмечала, что происходит вопиющий произвол: после вступления в силу нового УК Армении статья 259 старого кодекса (примененная в отношении Бадаляна) перестала действовать, однако следователь, опираясь именно на СТАРЫЙ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Армении предложил продлить арест.



В эти же дни очередное ещё более кощунственное преступление совершили власти Армении арестовав Российского кинопродюсера Армена Григоряна, который оскорбил двух армян усомнившись… в их национальной принадлежности.



Читатель, очевидно, прочитав эти строки, не поверит своим глазам. Как, вот можно подойти к соседу и сказать ему: "Слушай, Иван Иванович Иванов, я сомневаюсь в том, что ты русский". И тот, оскорбившись, с воплем помчится в полицию. Полицейские, понимая сверхтяжесть совершенного преступления, тут же на пяти машинах с автоматами наперевес ворвутся в дом Фомы неверующего и наденут на него наручники?



Не верится? Увы, придётся поверить, потому как Армен Григорян оказался в зале суда. Во время судебных слушаний по изменению меры пресечения он потерял сознание и в присутствии судьи, адвокатов и толпы зевак, НЕ ВЫДЕРЖАВ АБСУРДНОГО ОБВИНЕНИЯ скончался. Факт смерти Григоряна подтвердили местным СМИ в пресс-службе, прибывшей на место происшествия, скорой помощи.

Армен Григорян



Теперь власти руками разводят, мол, кто мог подумать, господин Григорян и не жаловался вовсе на своё здоровье, игнорируя то обстоятельство, что если человек задержан и не в силах позаботиться о своём здоровье, то вся ответственность за его состояние ложится на государство.



А теперь остаётся думать и гадать, кто следующий на повестке дня?



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Тем временем в Армению прибыл глава американской разведки, директор ЦРУ Уильям Бернс, у которого запланированы встречи на самом высоком уровне, хотя официальной информации о цели визита высокопоставленного чиновника, американское посольство не посчитало нужным проинформировать армянскую общественность.

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