Владимир Соловьев: возможно, Гозман завис в системе распознавания лиц

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25 июля 2022, 18:30 Александр Саргин

Фото: соцсети

25 июля сотрудники правоохранительных структур задержали оппозиционера Леонида Гозмана.

Это уже не первое его задержание. Так, 15 июля он был задержан и допрошен в СКР в качестве подозреваемого по уголовному делу о неподаче уведомления о получении второго (израильского) гражданства, после чего его отпустили.

«Леонид Гозман был частым гостем на моих передачах, - сказал «АН» теле- и радиоведущий Владимир Соловьев, - и отстаивал точку зрения тех граждан, взгляды которые мне диаметрально не близки. Я знаю Леонида много-много лет, и его голос очень громко звучал в 90-е и 2000-е гг. Он уже долгое время не появлялся в эфире, и, честно говоря, я удивлен, что он сейчас в России. Я думал, что Леонид давно находится за пределами нашей страны, тем более что в определенных кругах это стало очень модно».

По словам Соловьева, все партии, в которых состоял Гозман, «постепенно исчезли» с политической арены, как «исчезли» и те люди, с которыми он работал. Телеведущий напоминает, что «последним из исчезнувших» был Чубайс, с которым Гозман работал много лет. Но уехал и Чубайс, а я думал, что Леонид последовал за ним, но оказалось, что «не последовал», ну а раз его задержали, то, наверное, «скоро и отпустят», считает телевизионщик.

Оппозиционный политик уезжал из РФ на фоне специальной военной операции России на Украине, но в середине июня он возвратился в страну. Напомним, что 6 мая 2022 года Минюст РФ внес Леонида Гозмана в реестр СМИ-иноагентов. Сегодня при задержании ему было объявлено, что он находится в федеральном розыске.

«За внесение в список иностранных агентов человека не объявляют федеральный розыск, - продолжает Владимир Соловьев, - а сейчас надо просто дождаться решения суда. Вообще, Гозман всегда оставался таким убежденным персонажем из 90-х гг., что и привело его на другую сторону по отношению к большинству россиян. Леониду не нравилось абсолютно всё, и он с этим никак не мог смириться».

Отметим, что на момент задержания оппозиционный политик находился вместе с адвокатом в метро на станции «Фрунзенская», где и сработала система распознавания лиц «Сфера». Видимо, система четко уловила неповторимый, ясный взгляд Леонида Гозмана.

«У меня не вызывает никакого сомнения то, что наша система распознавания лиц работает очень четко, - отметил Владимир Соловьев в разговоре с «АН», - но, по-моему, у него такое узнаваемое лицо, что его все знают и без нее. Возможно, Гозман завис в этой системе еще с момента первого задержания».

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