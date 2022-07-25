Илон Маск и элитная проституированность

Сооснователь Google Сергей Брин подал на развод с женой Николь Шанахан.
По данным издания, причиной решения Брина стал короткий роман супруги с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском, который случился в декабре прошлого года. Маск является богатейшим бизнесменом мира по версии Forbes, его состояние оценивается в $ 253,4 миллиарда. Брин занимает 10-е место ($ 89,9 млрд), следует из рейтинга Forbes Real-Time.
Вот мои размышления на этот счёт.
Какой мощный порыв со стороны Шанахан к улучшению своих показателей и достижений стать партнёршей самых состоятельных мужчин планеты!
Это не просто финансово-сексуальный рефлекс, это особая форма семейного аферизма и мошенничества!
Это "пример" для подражания и особый "мастер-класс" для трансформации проституированности сознания некоторых девушек в элитную проституированность.
Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции