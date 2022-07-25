Илон Маск и элитная проституированность

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25 июля 2022, 08:51 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

globallookpress.com

Сооснователь Google​ Сергей Брин​ подал на​ развод с​ женой​ Николь Шанахан.

По​ данным издания, причиной решения Брина стал короткий роман супруги с​ основателем Tesla и​ SpaceX​ Илоном Маском,​ который случился в​ декабре прошлого года. Маск является богатейшим бизнесменом мира по​ версии Forbes, его состояние оценивается в $​ 253,4 миллиарда. Брин занимает 10-е место ($​ 89,9 млрд), следует из рейтинга Forbes Real-Time.

Вот мои размышления на этот счёт.

Какой мощный порыв со стороны Шанахан к​ улучшению своих показателей и достижений стать партнёршей самых состоятельных мужчин планеты!

Это не просто финансово-сексуальный рефлекс, это особая форма семейного аферизма и мошенничества!

Это "пример" для подражания и особый​ "мастер-класс" для трансформации проституированности сознания некоторых​ девушек в элитную проституированность.​

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