Ценители Толкина недовольны трейлерами сериала «Кольца власти»

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24 июля 2022, 22:01 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Prime Video / youtube

С начала сентября общественность получит возможность лицезреть масштабный сериал от компании Amazon, выполненный с таким же размахом, как и «Основание».

Речь идёт о «Кольцах власти», который расскажет зрителям подробную историю Второй Эпохи Средиземья, познакомит с Эльфами Нолдор, древними королями Нуменора и предками хоббитов. Там же будет рассказано про молодую Галадриэль, которая совсем ещё не мудрая и «старая» волшебница, а горячая и храбрая воительница с клинком. Казалось бы, этот сериал должен стать настоящим подарком для всех, кто неравнодушен к чудесным мирам профессора Толкина. Но то, что люди увидели в трейлерах, почти лишило их разума. И это далеко не плюс в сторону сериала.

Критики в Youtube и в соцсетях яростно обрушились на создателей сериала из-за многих нюансов, не соответствующих вселенной Толкина. Уже по одной Галадриэль можно сказать, что сериал создан именно «по мотивам» Средиземья, а не по творчеству легендарного профессора. Фанатов вселенной совсем не взбудоражили пафосные элементы вышедших трейлеров. Многие отметили, что создаётся впечатление, будто бы смотришь ролик к очередному блокбастеру от Marvel. «Совсем не чувствуется Средиземье. В этом сериале нет души», - можно было отметить из комментариев пользователей, «Слишком далеко от Толкина». Некоторые удручённо указывали на отсутствие Питера Джексона в создании сериала. По их мнению, этот режиссёр мог бы достойно воссоздать Вторую Эпоху Средиземья. Вспомнить хотя бы трилогию «Хоббита», которая, хоть и немного отклоняется от Толкина, но всё же принесла фанатам Средиземья бурю эмоций.

Но ещё больше негативных комментариев вызвала политкорректность, так часто используемая в фильмах и сериалах за рубежом. Если в «Игре Престолов» от НВО темнокожие актёры были очень уместны, учитывая то, что они играли персонажей из далёких земель востока и юга. Однако в Средиземье слишком тёмная кожа была популярна разве что у жителей Южного Харада (которые ещё и Саурону поклонялись). Даже простые харадримы из земель, близких к Гондору, это скорее арабы и турки, нежели африканцы. В этом же сериале авторы умудрились сделать чернокожими даже хоббитов. Абсолютно чёрный старейшина полуросликов с бакенбардами и «крайне» темнокожие представители эльфов сильно разгневали аудиторию. По словам комментаторов, во всём надо знать меру. И если студия делает сериал по Толкину, то ориентироваться нужно ещё и на цвет кожи героев. У Толкина темнокожими были в основном только харадримы.

Иными словами, сериал ещё не вышел, а общественность уже склоняется в сторону грядущего проекта «Час Дракона», созданного на основе вселенной Джорджа Мартина. «Час Дракона посмотрю с удовольствием», - пишут пользователи в комментариях под трейлером сериала про Средиземье, «А вот это позорище пропущу мимо». Возможно, создателям проекта по Властелину Колец стоило бы серьёзно прислушиваться к мнению фанатов. И ещё неизвестно, что бы на эту тему сказал сам профессор Толкин. Безусловно, он не был расистом, и расизм является настоящим бедствием для человечества, но меру знать всё-таки нужно во всём. Пока что трудно сказать, что же именно ожидает в ближайшем будущем сериал «Кольца власти». Но трейлеры, без сомнения, отринули от него немало ценителей Толкина.

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