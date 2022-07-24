Какова причина столь лютой агрессии древних берсерков

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 июля 2022, 11:16 Александр Крохмаль, Журналист

Во времена древних германцев и русов существовали воины, которых боялись абсолютно все, даже собственные сородичи. Они наводили ужас на всех, кто находился рядом с ними. Но особенную опасность они представляли в бою. В битвах они кидались на всех с чудовищной яростью, порою не замечая ни своих, ни чужих. Кто под руку попадался, тот и погибал страшной смертью. Они могли ринуться на врага без одежды или в одной набедренной повязке. Кольчуги и шлемы они не носили. В отдельных случаях обвязывали себя шкурами зверей. Историки считают их чем-то, наподобие современных «спецвойск», присутствующих у варварских народов.



В легендах и летописях часто описывается невиданная ярость этих воинов. Отчётливо сказано во многих источниках, что они рычали как звери. К тому же само происхождение слова «берсерк» указывает нам на медведей. А это уже означало, что они считались такими же крепкими и сильными, как знаменитый лесной обитатель. Берсерки рычали, подобно медведям или волкам, а затем набрасывались на своих жертв, терзая их и разрывая на части. Говорилось, что контролировать их силу было невозможно. Когда они впадали в боевой раж, весь мир для них переставал существовать. Кстати, у славян тоже был аналог берсерков под названием рыкари. Но о них информации куда меньше, чем об их германских «соратниках».



Исследователей всегда беспокоил один вопрос – происхождение берсеркерской ярости. Откуда всё-таки у них бралась такая сверхчеловеческая сила? В источниках говорится, что после вхождения в пыл битвы и после её скорого завершения, они настолько уставали, что падали без сил. Поэтому существует сразу несколько теорий происхождения ярости. Первая теория – распространённая и вполне известная. Варварские жрецы могли варить специальные отвары для того, чтобы превращать воинов в опасные машины смерти. Отвары могли состоять из мухомора или белены, а может, и ещё из каких-нибудь наркотических трав.



Но есть и другие версии, согласно которым, никакого «волшебного напитка ярости» не было. Всему виной могли быть обыденные психические заболевания или отклонения. Например, в Малайзии и Индонезии в своё время существовал особый недуг, известный под именем «амок». В лютой ярости человек мог броситься на кого угодно. Он бесконтрольно разрушал всё вокруг в течение определённого времени, но потом впадал в забытье. Это напоминало аналог эпилептического припадка. Так вот с берсерками могла быть та же история.



В хрониках часто говорится, что берсерков боялись, потому что они «не такие как все», проще сказать, «другие». Вероятно, это действительно могло быть связано с психическими отклонениями или какими-то болезнями мозга. Этот факт тоже не стоит упускать. Но теория с отварами кажется многим историкам более правдоподобной. Берсерки в те времена не просто существовали в отдельном племени, а были распространены по всей Германии и Скандинавии. А ограничения на применение наркотических веществ ещё не были даже в проекции.



После христианизации Скандинавии и островов, некогда покорённых викингами, с берсерками стали отчаянно бороться церковники. Нередко их лютую ярость приравнивали к одержимости демонами. Существовали даже специальные законы, запрещающие «входить в ярость берсерка». К таким людям относились с большим недоверием. Их воспринимали, как изгоев общества. Со временем о некогда могучих и бесконтрольных воинах древности попросту забыли, и они навечно ушли в историю.

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