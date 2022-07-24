Нам нужно научиться понимать население Украины

Злую шутку с нами сыграло то, что они - это мы. А зачем изучать самих себя? Мы и так всё знаем.
Не знаем.
И это одна из причин, почему, собственно, возникла потребность в СВО. Чтобы работать с населением, нужно понимать это население - его менталитет, мотивации, социальные кластеры, культурные коды. Именно этим тридцать лет занимались западные НКО и разведки, и именно этим вообще никак не занимались мы - при наличии кучи структур, институтов и организаций на государственном подсосе.
Тем более это важно понимать при работе с населением освобожденных территорий - их мало освободить, ими надо управлять, а чтобы управлять, надо понимать - кем.
Знаний груз
у русского
тощ —
тем, кто рядом,
почёта мало.
Знают вот
украинский борщ,
Знают вот
украинское сало.
И с культуры
поснимали пенку:
кроме
двух
прославленных Тарасов —
Бульбы
и известного Шевченка, —
ничего не выжмешь,
сколько ни старайся.
А если прижмут —
зардеется розой
и выдвинет
аргумент новый:
возьмёт и расскажет
пару курьёзов —
анекдотов
украинской мовы.
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Это Владимир Владимирович - другой, Маяковский - осознавал еще в 1926 году. А Владимир Владимирович получше нас с вами разбирался в пропаганде.
Понятно, что западные украинцы, центральные и южные - это совершенно разные люди. Понятно, что жители Донбасса радикально отличаются от киевлян. А чем отличаются? На какие триггеры реагируют? Похожи ли они, скажем, на жителей Ростовской области? Как конкретно изменился их менталитет за время войны? А жители Херсонской области похожи на жителей соседней Одесской? (Думаю - нет, но реально об этом ничего не знаю и спросить не у кого). А ведь и в той, и в другой мы должны заниматься пропагандой, но это должна быть совершенно разная пропаганда.
Чтоб два раза не вставать - разумеется, и жители России отличаются друг от друга. И дело тут даже не в этносах - у меня с татарином гораздо больше общего, чем с одесситом. Но и русские везде совершенно разные. Скажем, русская Кубань и Русский Север - это два разных мира. Дальний Восток - где житель Приморья сильно отличается от жителя Хабаровского края. Сибирь - одно дело Алтайский край, по пейзажу похожий на Украину, и совершенно другое - Красноярский. Да более того, рязанец и тверич - совершенно разные люди, хотя и то, и другое в широком смысле слова - Подмосковье. И так далее.
Но у нас есть понимание этих различий и есть осознание общих знаменателей, того, что скрепляет эту огромную страну и эти полторы сотни миллионов людей. Включая, кстати, СВО, которая нацию не разделила, как планировалось, а объединила - кроме России в пределах Садового кольца, но это социологически ничтожный фактор.
А вот ту - следующую после нас самую большую страну Европы - мы абсолютно не знаем.
Трудно
людей
в одно истолочь,
собой
кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет,
мы не знаем украинской ночи.
И это огромная проблема, которую надо решать прямо сейчас.
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