Нам нужно научиться понимать население Украины

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 июля 2022, 10:59 Источник: Личный канал гендира АНО "Русские репортёры" Дмитрия Михайлина

Фото: REUTERS

Злую шутку с нами сыграло то, что они - это мы. А зачем изучать самих себя? Мы и так всё знаем.

Не знаем.

И это одна из причин, почему, собственно, возникла потребность в СВО. Чтобы работать с населением, нужно понимать это население - его менталитет, мотивации, социальные кластеры, культурные коды. Именно этим тридцать лет занимались западные НКО и разведки, и именно этим вообще никак не занимались мы - при наличии кучи структур, институтов и организаций на государственном подсосе.

Тем более это важно понимать при работе с населением освобожденных территорий - их мало освободить, ими надо управлять, а чтобы управлять, надо понимать - кем.

Знаний груз

у русского

тощ —

тем, кто рядом,

почёта мало.

Знают вот

украинский борщ,

Знают вот

украинское сало.

И с культуры

поснимали пенку:

кроме

двух

прославленных Тарасов —

Бульбы

и известного Шевченка, —

ничего не выжмешь,

сколько ни старайся.

А если прижмут —

зардеется розой

и выдвинет

аргумент новый:

возьмёт и расскажет

пару курьёзов —

анекдотов

украинской мовы.

Это Владимир Владимирович - другой, Маяковский - осознавал еще в 1926 году. А Владимир Владимирович получше нас с вами разбирался в пропаганде.

Понятно, что западные украинцы, центральные и южные - это совершенно разные люди. Понятно, что жители Донбасса радикально отличаются от киевлян. А чем отличаются? На какие триггеры реагируют? Похожи ли они, скажем, на жителей Ростовской области? Как конкретно изменился их менталитет за время войны? А жители Херсонской области похожи на жителей соседней Одесской? (Думаю - нет, но реально об этом ничего не знаю и спросить не у кого). А ведь и в той, и в другой мы должны заниматься пропагандой, но это должна быть совершенно разная пропаганда.

Чтоб два раза не вставать - разумеется, и жители России отличаются друг от друга. И дело тут даже не в этносах - у меня с татарином гораздо больше общего, чем с одесситом. Но и русские везде совершенно разные. Скажем, русская Кубань и Русский Север - это два разных мира. Дальний Восток - где житель Приморья сильно отличается от жителя Хабаровского края. Сибирь - одно дело Алтайский край, по пейзажу похожий на Украину, и совершенно другое - Красноярский. Да более того, рязанец и тверич - совершенно разные люди, хотя и то, и другое в широком смысле слова - Подмосковье. И так далее.

Но у нас есть понимание этих различий и есть осознание общих знаменателей, того, что скрепляет эту огромную страну и эти полторы сотни миллионов людей. Включая, кстати, СВО, которая нацию не разделила, как планировалось, а объединила - кроме России в пределах Садового кольца, но это социологически ничтожный фактор.

А вот ту - следующую после нас самую большую страну Европы - мы абсолютно не знаем.

Трудно

людей

в одно истолочь,

собой

кичись не очень.

Знаем ли мы украинскую ночь?

Нет,

мы не знаем украинской ночи.



И это огромная проблема, которую надо решать прямо сейчас.

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