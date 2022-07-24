Чем полезен вездесущий Абрамович?

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 июля 2022, 09:27 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Российский бизнесмен Роман Абрамович присутствовал на церемонии подписания соглашения по экспорту украинского зерна, которая прошла вчера в Стамбуле.



Издание уточняет, что Абрамович сидел в первых рядах, однако о его статусе в рамках дипломатической процедуры не сообщается.



Ранее Абрамович участвовал в российско-украинских переговорах, которые проходили в Стамбуле в конце марта. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что бизнесмен не является официальным членом российской делегации. По его словам, Абрамович нужен для осуществления контактов между двумя сторонами.

Вот мои предположения на этот счёт.

Видимо, судьба украинских олигархов во многом будет зависеть от доверия к Абрамовичу, так как деньги не пахнут. Если у украинских олигархов сохранятся капиталы и прибыли, то какая разница при ком это: при Путине или при Зеленском?

Абрамович, видимо работает над этим. Это серьёзный проект! Он также связан с немалыми капиталами Зеленского, прагматичные мотивы которого также будут влиять на разрешение конфликта Украина - Россия. Это одна из составляющих в механизме экономического перелома в конфликте Украины и России. Это актуальный проект!

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции