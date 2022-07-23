Санкции против здравого смысла

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 июля 2022, 16:45 Василий Тресков, журналист

Фото: pixabay.com; флаги стран ЕС

Каждый день европейские средства массовой информации барабанным боем вдалбливают читателям и телезрителям, что фашизм и укрдемократия едины и неделимы. Кто думает иначе, тот москаль, и того на вилы. Тон задает киевская Рада, штампующая новые «демократические» законы, направленные против тех, кто сомневается в этой демократии.



Сплошной плюрализм и свобода мнений. Заговорит кто-то на русском – штраф, прочтет российскую газету – за решетку, позвонит родственнику в Россию – расстреляют, как шпиона. А кто не согласен, что Крым, Кубань, Воронеж - исконная территория древних «укров», которые там под руководством батьки Бандеры, еще со времен каменного века, выращивали укроп, того и вовсе растерзают пытками в застенках СБУ.



Не удивимся, что в скором времени и на Западе, по инициативе киевской Рады, будет принят закон против «здравого смысла», который изредка проблескивает в умах европейцев.



Некоторые из них, к примеру, не могут понять, что это за толпы истошно орущих хулиганов, называющие себя «беженцами» оккупировали тихие европейские города. И почему ради них европейцев заставляют не мыться, не стричься, не пить кофе, голодать и терять человеческий облик. И что это за независимое «демократическое» государство, откуда, как мореные тараканы, разбегается население.



А почему страну, которую обзывают «террористическим агрессором», кормит, лечит граждан «укрдемократии», и призывает к миру и дружбе во всем мире.



- Так ради чего страдаем, если дешевый газ и нефть из государства–«агрессора» готовы литься потоками. Зачем нам мерзнуть и гнить от нечистот, - вертятся в голове европейского обывателя непозволительные мысли.



Невольно вспомнят, как жили хорошо и комфортно за счет этого самого государства–«террориста».



И снова здравый смысл не дает покоя, мучая сознание все новыми вопросами:



- Почему Европа должна снабжать оружием укрдемократию, чтобы из него убивали детей, рушили города, взрывали электростанции и зернохранилища. Так кто же террорист, тот, кто стариков замуровывает в подвалы, или тот, кто их освобождает и строит для них дома? Так не лучше ли с Россией торговать, чем воевать?



Но как только выскажет публично подобное мнение европейский здравомыслящий политик или журналист - так сразу же этот человек бесследно исчезает с информационного поля. Его или заглушат сфабрикованными обвинениями в неуплате налогов или застрелят за углом. А могут и сжечь живьем, как это было в Одессе.



Не нужны там здравомыслящие, честные и независимые люди, которые несовместимы с укрдемократией. Там могут функционировать только ядовитые сущности под фашистскими символами. Не животные и не люди. Вооруженные современным высокоточным оружием, используя новейшие технологии массового убийства, они тупо уничтожают беззащитных мирных граждан своей же укрдемократической страны.



Бьют по больницам, водоканалам и продовольственным складам, чтобы люди голодали, умирали, не имели крыши над головой.

Они потеряли допустимый порог человечности и превратились в кровожадных сущностей, которых уже ни к людям, ни к животным не отнесешь. Ибо даже свирепые хищники не издеваются над жертвами, не пытают пленных, не отравляют водоемы, не грабят, и не минируют детские сады.



Этим кровожадным сущностям приходится противостоять нашим солдатам, вчерашним пацанам, с врожденным гуманизмом и состраданием к ближнему. Не привыкшие к патологическому садизму, жестокости и грязной лжи, они мужественно спасают мир от катастрофы, очищая землю от террористов в демократической оболочке.



Они жертвуют своей жизнью ради спасения человечества, и каждая унесенная жизнь - это невосполнимая утрата для цивилизации здравого смысла.

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