Отказ от поставки Украине баллистических ракет - важное событие мировой безопасности за последнее время

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23 июля 2022, 11:32 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Президент США Джо Байден решил не поставлять Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.



«Есть определенные возможности, которые, по словам президента США, он не готов предоставлять. Среди них — ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 км», — заявил Салливан на форуме по безопасности Аспенского института.



По его словам, таким образом Байден пытается не только сделать все возможное, чтобы поддержать Украину, но также стремится не допустить обстоятельств, «при которых мы бы двигались в направлении Третьей мировой войны».



Это, пожалуй, ключевое событие, с точки зрения проблемы мировой безопасности, за последние несколько месяцев.

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