Военспец Леонков: никто не собирается жалеть иностранных военных специалистов, которые уничтожаются вместе с РСЗО HIMARS

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22 июля 2022, 20:55 Александр Саргин

Фото: соцсети

ВКС России уничтожили четыре установки HIMARS в период с 5 по 20 июля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Российское высокоточное оружие наземного и воздушного базирования было применено против реактивных систем залпового огня производства США в рамках проведения спецоперации по защите Донбасса, добавил Конашенков.

«РСЗО HIMARS поступают на Украину в сопровождении иностранных инструкторов, - сообщил «АН» военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, - которые ведут огневое воздействие, скажем, не по нашим войскам, а целенаправленно и методично применяют все боеприпасы только по мирным гражданам. А вот на линии боевого соприкосновения против наших наступающих войск не наблюдается применения этого дальнобойного оружия. Там работают другие системы».

Отметим, что каждый залп американской РСЗО обязательно «прикрывается» несколькими залпами более «простых» систем, типа «Ураган» или «Смерч», на которые сначала и реагирует российская ПВО. Это делается для того, чтобы израсходовать наш боезапас, а в тот момент, когда наша ПВО перезаряжается, происходит пуск высокоточных ракет из систем HIMARS. После залпа американские РСЗО быстро покидают пусковую позицию, тем самым, по возможности, избегая обнаружения и поражения.

По словам Леонкова, подобная тактика «блуждающего огневого воздействия» действительно приносит свои результаты. Военный аналитик уверен, что такое огневое средство, постоянно меняя дислокацию, наносит высокоточные удары «исключительно по гражданским объектам», при этом ВСУ пользуются разведданными, учитывая те средства, которые «обеспечивают нашу противовоздушную оборону».

По сообщениям СМИ, расчеты американских установок укомплектованы военнослужащими НАТО, которые «выведены за штат». Охрану этих РСЗО осуществляют сотрудники тех ЧВК, с которыми Пентагон уже заключил контракты. Отметим, что в военном ведомстве США заявили, что Россия пока не уничтожала ни одной РСЗО HIMARS.

«Конечно, американцы не признают того, факта, что были уничтожены эти РСЗО, - продолжает Леонков, - поскольку к этим системам «прилагались» их военные специалисты, которых никто жалеть не собирался. И никаких эксцессов, дескать, это доведет до конфликта с НАТО, там не возникнет, поскольку для этого нет никакого юридического обоснования. А когда мы их захватываем в плен, то из Пентагона идет объяснение, дескать, перед тем, как поехать на Украину, они уволились. Но даже когда мы находим в карманах «двухсотых» соответствующие документы кадровых военных и публикуем их, то американцы говорят: «Нет, нет, это старые сведения, этот товарищ занимался на Украине гуманитарной миссией, был волонтером и вообще здесь абсолютно ни при чем». То есть такой «мирный» товарищ, который побывал во всех «горячих» точках, а на Украине, оказывается волонтерил».

Отметим, что СМИ периодически поднимают истерию о некоем чудо-оружии, против которого Россия якобы не сможет дать никакого ответа. Сначала речь шла об американском противотанковом комплексе «Джавелин», потом о турецком беспилотнике «Байрактар», теперь вот «Хаймарс», которые мы уже начали вгонять в землю. А ведь российские аналоги этого «чудо-оружия» имеют более предпочтительные характеристики.

Так что СВО идет по плану. Враг будет разбит, и победа, безусловно, будет за нами!

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