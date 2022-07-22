Единороссы отправили партию гуманитарной помощи для военнослужащих

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22 июля 2022, 19:47

Помощь предназначена для отдельной дивизии оперативного назначения, дислоцирующегося в подмосковной Балашихе.

В Богородском городском округе состоялась отправка гуманитарного груза, собранного силами партийного актива, депутатов-единороссов и при активном участии предпринимателей и жителей муниципалитета.

В отправке груза принял участие секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Из Ногинска в Балашиху отправятся продукты длительного хранения, вещи первой необходимости, медицинские препараты. В общей сложности сегодня направлено 4,5 тонны гумпомощи», – рассказал лидер подмосковных единороссов.

Также Игорь Брынцалов напомнил, что на базе приемных местных отделений партий созданы пункты сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса и вынужденным переселенцам.

«Показательно, что в сборе участвовали не только волонтеры, но и просто неравнодушные жители и предприниматели округа. Более того, наши ребята на сегодня помогают в волонтерских центра «Единой России» на территории Донецкой и Луганской народных республик. Мы не просто собираем и отправляем грузы, а передаем помощь из рук в руки и знаем, насколько она актуальна сейчас и призываем всех продолжать эту работу», - сказал депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Александр Толмачёв.

Подмосковная «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 700 тонн гуманитарного груза в народные республики.

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