Банки как признак демоНкратии

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 июля 2022, 16:25 Сергей Платонов,

Фото: istockphoto.com

В жизни людской есть зло неизбежное и выдуманное. К первым относятся страдания, болезни, наконец - смерть. Вторая категория зла - это, как правило, людские пороки, типа тщеславия, зависти, алкоголизма, наркомании, жажды наживы. Так вот БАНКИ, при всей видимости их пользы, это зло искусственное и придумано людьми одержимыми жаждой наживы. Людьми особого демонического склада.

Появились банки в Средневековье как спутник введения денежного обращения, когда самые лукавые и ловкие среди обывателей, теперь им имя - банкиры, поняли, что деньги могут делать деньги, то есть стать товаром, как особым предметом торговли. Их еще можно сравнить с наркозависимой публикой, девиз которой «прибыль и только прибыль». Представляете, что происходит с человеком, который 24 часа в сутки «чахнет над златом». И что с того, что «язык их льстив и гладок», но мысль терзает их одна - как ловчее нас ободрать. С тех пор и пошло-поехало – банков все больше, барыши их растут, а народ из нужды выбраться не может.

Хотя совсем недавно, во время советского эксперимента, государственным банкам было дозволено быть только средством официальных расчетов и платежей между юридическими лицами и местом хранения личных денежных сбережений. Были, конечно, подпольные ростовщики и фарцовщики. Но торговли деньгами не было.

Однако, после развала и гибели Советского государства и дозволения свободы коммерческой деятельности, опять как грибы после дождя начали плодиться кредитные «конторы», торгующие деньгами. В 90-е годы в России право на выдачу кредитов получило около 4 тысяч банков. В течении 1991-1992 годов за счет безналичной эмиссионной и кредитной деятельности они развели инфляцию более 150 процентов в месяц. Понятно, что терпеть такое безобразие из-за опасения за судьбу страны государство долго не могло. После введения более строгого контроля этих «демоноугодных» контор осталось менее 1 тысячи.

Давно замечено, что наиболее жирные барыши банки имеют в периоды обострения внутренней и внешней обстановки и особенно, когда резко возрастает потребность в кредитах для предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), выполняющих заказы армии на вооружения и боекомплекты. В ответственных государствах в такие периоды финансирование ВПК производится строго за счет бюджета, что не позволяет частным банкам наживаться на военных поставках. Если бюджетных средств не хватает, необходимое их количество привлекается за счет национализации банков. И тянуть с принятием соответствующего закона не стоит. События на полях сражений развиваются стремительно.

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