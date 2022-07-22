Укрепляет позиции на рынке: зачем Россия увеличила квоту на экспорт подсолнечного масла

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22 июля 2022, 13:29 Александр Данильцев, директор Института торговой политики НИУ ВШЭ

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Тема продовольственной безопасности стала одной из важнейших в мировой повестке дня. Пандемия и политическая напряженность добавили этому вопросу дополнительную остроту. На этом фоне недавнее решение правительства об увеличении квоты на вывоз из России подсолнечного масла и жмыха выглядит значимым вкладом в общее дело, который поможет восполнить дефицит популярного в мире продукта. Экспортеры, в свою очередь, смогут осуществить дополнительные поставки за рубеж. При этом, как сообщает Кабмин, квоты повышаются не в ущерб и внутреннему рынку, который полностью обеспечен такой продукцией.

Справочно: Квота на экспорт подсолнечного масла увеличена на 400 тыс. тонн, жмыха – на 150 тыс. тонн. Ранее допустимый объем экспорта подсолнечного масла составлял 1,5 млн. тонн, жмыха – 0,7 млн. тонн. Новые квоты действуют по 31 августа этого года включительно.

Подсолнечник, пожалуй, самая традиционная российская культура. С давних пор основным историческим центром его производства была дореволюционная Россия, а затем СССР. «Семечку» выращивали, в основном, в районах Нечерноземья, Украины и Северного Кавказа. Благодаря деятельности русской диаспоры культуру стали производить и в других регионах, прежде всего – в Канаде и Аргентине. Подсолнечник также активно выращивается в странах юга Европы – Болгарии, Венгрии, государствах бывшей Югославии, Румынии, Молдавии, а также во Франции, Испании и США.

При этом российский регион производства подсолнечника остался среди доминирующих. В сезоне 2021-2022 годов (сентябрь-август) на нашу страну пришлось более 27 процентов мирового производства подсолнечника (первое место с небольшим отрывом принадлежит Украине – около 30 процентов). А по производству масла Россия уверенно лидирует. За последние пять лет среднегодовой экспорт продуктов подсолнечника из России (подсолнечное семя, подсолнечное масло и подсолнечный жмых) составлял около 2,6 млрд. долларов. Только в прошлом году на этом продукте мы заработали почти 3,6 млрд. долларов. Рост экспорта в прошлом году произошел, прежде всего, благодаря высоким ценам на мировом рынке, которые выросли после неурожайного сезона 2020-2021 годов. Цены на продукты подсолнечника и сейчас продолжают держаться на высоком уровне. Предварительные данные за июль 2022 года – около 770 долларов за тонну.

В целом, рынок продуктов подсолнечника является довольно перспективным. Объемы мировой торговли в последние годы увеличиваются не только в стоимостном, но и натуральном выражении, отражая растущий спрос. Стало более модно и выгодно готовить на подсолнечном масле, использовать его в салатах. Поэтому за последнее десятилетие производство подсолнечного масла в мире выросло в 1,6 раза – до 19,5 млн тонн, а потребление – в 1,53 раза. Рост популярности подсолнечного масла объясним - он происходит благодаря высокому качеству продукта, развитию производства и невысокой цене. При этом конкуренция на мировом рынке растительных масел остается жесткой, подсолнечное масло остается под сильным давлением со стороны дешевых растительных масел, прежде всего пальмового и соевого.

Несмотря на качественное превосходство подсолнечного масла, современные технологии позволяют добиваться высокого уровня взаимозаменяемости масло-жирового сырья, особенно в сфере промышленной переработки и использования. Поэтому важно прикладывать все усилия для сохранения и увеличения российской доли на мировом рынке этого продукта, тем более с учетом конкурентных преимуществ у российских производителей подсолнечника.

В этом смысле экспортные ограничения для сельскохозяйственной продукции, которая находится в конкурентных условиях, всегда являются довольно чувствительными. Весной этого года ограничения-таки были введены из-за обеспокоенности насчет проблем с обеспечением внутреннего рынка, но теперь, когда такая опасность миновала, правительство все-таки решило их отменить.

По последним оценкам, сезон 2022-2023 годов будет благоприятным для производителей подсолнечника. Ожидается, что объем потребления подсолнечного семени несколько превысит урожай, что потребует расходования запасов. Это означает, что будет устойчивый спрос и высокие цены на продукцию из подсолнечника. Правительство, расширяя перспективы наших экспортеров, дает им возможность получить дополнительные доходы и оправдать вложенные в перерабатывающую отрасль инвестиции. Увеличение экспортного потенциала путем роста квот на масло и жмых позволит российским аграриям нарастить производство и уверенно лидировать на мировом рынке подсолнечных продуктов.

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