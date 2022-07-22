На западном фронте без перемен

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22 июля 2022, 12:41 Анатолий Матлин, профессор, доктор экономических наук

Фронт налево, фронт направо,

И в февральской вьюжной мгле

Страшный бой идет, кровавый,

Смертный бой не ради славы,

Никак из памяти не уходят глаза донецкой девчонки, которую я увидел по телевизору, когда она поднималась в вагон пассажирского поезда. И не только потому, что жалко человека, который жизни еще не видел и не подозревал, что ее везут в мир, где не надо прятаться в подвале от летящих над головой снарядов. Где нет проблемы жилья, питания, прогулок и многого другого, что должен иметь человек в своем детстве и юности.

Просто вспомнился один из октябрьских дней 1941 года, когда нас, семьи работников Наркомата связи СССР, грузили в теплушки, чтобы увести от войны в благословенную Башкирию. (Теплушки - это грузовые вагоны, где с обеих сторон от входа были деревянные нары, на одной из которых разместилась наша семья).

Было не очень удобно и особенно боязно за будущее, когда отец и старший брат, доставив нас к месту назначения, добровольцами ушли на фронт. Мы не знали, встретимся ли вновь и потому, оставшись старшим мужчиной в семье, пришлось немало потрудиться до того момента, когда сам одел военную форму.

И все же, тогда нам было лучше, чем той донецкой девчонке. Прежде всего потому, что до войны мы жили в удивительной стране. В ней труд был не товаром, а делом чести, доблести, славы и геройства. А потому не было проблемы найти работу, чтобы обеспечить себе все необходимое для жизни не хуже, чем у людей. Тогда мы знали о безработице по фильмам Чарли Чаплина. И само выражение «рынок труда» вызывало бы недоумение. Нам и в голову не могло прийти, чтобы свободный человек продавался и покупался. О рабстве и нацизме мы знали по книге о хижине дяди Тома да по фильму «Цирк».

И с образованием не было проблем - было бы желание узнать что-то новое и интересное. В те годы было еще немало представителей дореволюционных поколений, дворян и разночинцев, которые не только несли светоч грамотности, но и лучшие традиции многовековой российской системы образования. Также было и со здравоохранением, которое было рассчитано на всеобщую профилактику населения, а не на его дорогостоящее лечение при «страховых случаях». Да и с культурой проблем особых не было - копейки на просмотр новых фильмов всегда находились без ущерба для семейного бюджета.

И, конечно, мы хорошо знали, что наша страна находится во враждебном окружении. Но твердо верили, что наше дело правое и победа будет за нами. Уверенность в этом нам придавали не только сводки Совинформбюро, которые мы слушали из уличных репродукторов, но и наши, тогда ограниченные знания, как сейчас понимаю, о силе нашего народа.

Тогда наши отцы и деды это очень хорошо знали и нам рассказывали об иностранной военной интервенции Англии, США, Японии, Франции и еще 10 держав. Мы знали и о том, почему кругом враги. Можно напомнить это по материалам из книги двух американских авторов под названием «Тайная война против Советской России»: «Главный вдохновитель вооруженной интервенции против Советской России Черчилль, называвший армии белогвардейских генералов «моими армиями», впоследствии в своей книге «Мировой кризис» цинично писал: «Находились ли они (союзники) в состоянии войны с Россией? Разумеется, нет; но советских людей они убивали без разбора. Они как захватчики стояли на русской земле. Они вооружали врагов советской власти. Они блокировали порты России и топили ее корабли. Они серьезно и деятельно желали ей гибели. Но война — как можно! Интервенция — как не стыдно! Им совершенно все равно, твердили они, как русские разрешают свои дела. Они совершенно беспристрастны…» (стр. 88). "Основное значение имели такие факторы, как северо-русский лес, донецкий уголь, сибирское золото и кавказская нефть. Кроме того, имелись такие обширные империалистические замыслы, как английский план Закавказской федерации, которая бы отгородила от России Индию и сделала бы возможным исключительное господство англичан в нефтеносных районах Ближнего Востока; японский план завоевания и колонизации Сибири; французский план контроля над Донецким бассейном и Черноморьем и честолюбивый, дальнего прицела, немецкий план захвата Прибалтики и Украины», (стр. 112). «Бюллетень» Английской промышленной федерации, самого мощного объединения английских промышленников, восклицал: «Сибирь — самый большой приз для цивилизованного мира со времени открытия обеих Америк!» (стр. 115). Вот так это было и в замаскированном виде продолжается и ныне.

И мы тогда очень хорошо знали о попытках прощупать нашу силу в Испании, на Халкин-голе, на озере Хасан. Для людей моего поколения слова известной песни о Катюше имели определенный смысл. Ведь она пела «бойцу на дальнем пограничье». Мы, мальчишки, видели этого бойца с медалью «За отвагу», которую он получил за бои с японскими захватчиками на озере Хасан. И с увлечением пели песню: «Три танкиста, три веселых друга», от которых «летели наземь самураи». И во время войны наш взвод любил в строю песню, которая начиналась словами «Дальневосточная, опора прочная, Союз растет, растет непобедим. И то, что было кровью завоевано, мы никогда врагу не отдадим.»

О более старых временах нам хорошо рассказали еще за два года до войны в фильме об Александре Невском. До сих пор звучит в ушах оратория Прокофьева из этого фильма: «Вставайте, люди русские.». И хорошо была показана бесчеловечность немецких рыцарей, потомки которых в жесткости превзошли своих предков.

На этой мысли я остановился и снова пересмотрел фильм «Александр Невский», убедившись, что детская память сохранила многие кадры из этого фильма. Потом посмотрел жития русских святых, в которых рассказывается, как Александр Ярославович с малой дружиной перед боем, за которое его провозгласили Невским, молился в храме святой Софии пресвятой Богородице и провозгласил там лозунг, повторяемый в нашей стране столетиями: «Бог не в силе, а в правде». Но более всего после изучения военной истории мне понравилась стратегия Александра Невского: он никогда не принимал бой на территории и на условиях своего врага.

Но современный взгляд на этот фильм и историю заставляет о многом задуматься. Почему, например, в 1938 году фильм начинается не с невской битвы, в которых были разгромлены шведы. Стоит напомнить, что до 17 века в России шведами называли все скандинавские племена, в которых часть членов общин, занимавшаяся охотой и рыболовством, уже с 8 века промышляла в бассейне Балтики торговлей и грабежами. В северо-западной Европе их называли северными людьми - норманнами, на Руси - варягами. Они отхватили тогда Данию и основательный кусок современной Франции, которая так и стала называться Нормандией. В начале 11 века Вильгельм Завоеватель с дружиной разгромил короля англосаксов и в книге «Страшного суда» разделил Англию между своими нормандскими рыцарями. Так что если вспомнить, что и Гамлет был принцем датским, то возникает вопрос: с потомками ли англосаксов идет постоянная война или же с потомками представителей племен, прославившихся торговлей, грабежами и обманом.

А когда я просмотрел фильмы о «викингах», в первую очередь американские и датские, мне стало понятней отличие «европейских ценностей» от наших. В основе «европейских ценностей» лежит безудержное стремление к богатству любой ценой, пусть даже ценой жизни и свободы других людей. Основой же наших ценностей является жизнь человека, его стремление к всестороннему развитию, а потому и уважение к другим. Многие у нас понимают, что у человека всегда можно отнять имущество, здоровье, свободу, но не отнять то, что он знает и умеет, чему он предан. И у человека может быть только одна родина.

Но результатами завоеваний этими племенами стало превращение Балтийского моря во «внутренний водоем» противников России, препятствующих его торговле и общению с западным миром. Более того, в Западной Европе сформировался католический мир, провозгласивший и проводивший крестовые походы против «еретиков» православных.

В этих условиях с самого начала становления Московского царства Иван Грозный начинает Ливонскую войну. Петр Первый продолжает эту битву во время Северной войны, закончившейся Ништадтским миром. Сталин в 1940 году отодвигает границу от Ленинграда. Сейчас, после вступления Швеции и Финляндии в агрессивный блок НАТО, все возвращается на круги свои.

Обидно, когда нынешние правители государств, которых не существовало до присоединения их территорий к Российской империи или СССР, обвиняют Россию в «агрессии», «оккупации», выдвигая абсурдные требования по советам наших, а потому и собственных вековых врагов. Это очень печально для тех, кто помнит нашу общую историю и до сих пор видит в народах этих стран не врагов, а бывших сограждан.

Поэтому следует напомнить, когда и на каких условиях эти территории вошли в состав Российской империи и предъявить правителям, забывшим историю, свой счет.

Первый - Украина, государство, которое возникло только при создании СССР. Войны России со шведами, поляками и турками в ⅩⅦ веке за территории нынешней Украины закончилась Андрусовским договором 1667года. По этому договору Речь Посполита передавала России Смоленск, Черниговское воеводство, Стародубский повет, Северскую землю, а также признавала присоединение к России Левобережной Украины и Киева. В 1686 году Киев окончательно переходил в собственность России за 146 тысяч рублей.

Второй - Прибалтика. Оказалась в составе России по Ништадтскому мирному договору 1721 года. По этому договору к России отошла часть Карелии, расположенной к северу от Ладожского озера с Выборгом, Ингерманландия от Ладоги до Нарвы, часть Эстляндии с Ревелем, часть Лифляндии с Ригой, острова Эзель и Даго. За эти земли Россия выплатила Швеции компенсацию в размере 2 млн. ефимков (1,3 млн. руб. или примерно 37 тонн серебра). В тот период на указанных территориях не было

Вопрос: не потребовать ли у прибалтов реституции российской собственности в соответствии с их же законами. Пусть либо выкупят свою территорию с учетом процентов за триста с лишним лет, либо заключат с нами договор аренды. Но в любом случае они должны возместить нам инвестиции в эти страны за период с 1945 по 1991 год.

Третий - Грузия. Часть Грузии, а именно Картли и Кахетия перешла под протекторат России 24 июля 1783 года. По Георгиевскому трактату, грузинский царь Ираклий II обязывался не признавать иной власти, кроме власти и покровительства российских государей. Отныне монархи России утверждали грузинского царя, вступающего на престол, а он приносил им присягу на верность. Восточная Грузия отказывалась от самостоятельных отношений с иностранными государствами и принимала посредничество России в урегулировании споров с Западной Грузией (Имеретией). Царь Картли и Кахетии сохранял «власть, со внутренним управлением сопряженную, суд и расправу, и сбор податей». В свою очередь Россия брала на себя обязательства содействовать объединению всех грузинских земель, защищать Восточно-Грузинское царство и направить туда два батальона, а в случае войны - другие войска. 3 ноября 1783 г. русский отряд торжественно встретили в Тифлисе, а 23 ноября Ираклий II присягнул на верность России. В Георгиевском трактате было написано: "Сей договор делается на вечные времена; но ежели что-либо усмотрено будет нужным переменить или прибавить для взаимной пользы, оное да возымеет место по обоюдостороннему соглашению". К Грузии мы не имеем территориальных претензий. Только моральные - как можно так испохабить наследие Багратионов и Джугашвили? Наш народ этих людей больше уважает и чтит, чем грузинский.

Вопрос: не создать ли нам министерство по делам временно оккупированных территорий, принадлежавших России?

Глядя на возмущение наших медийных голов искажением «исторической правды» о Второй мировой войне, невольно приходится думать, вспоминать и все больше понимать слова нашего историка Ключевского о том, что «политика должна быть не более и менее как прикладной историей. Теперь она не более как отрицание истории и не менее как ее искажение.»

Таким уникальным искажением является отождествление нашей Великой Отечественной войны с придуманной англичанами «Второй мировой войной»

Для людей моего поколения, свидетелей и участников того времени, смешно слушать утверждения гордых поляков о Второй мировой войне. Почему они считают ее началом нападение Германии на Польшу, а не нападение Польши и Германии на Чехословакию или Японии на Китай? Но если вдуматься, то на самом деле мы вновь сталкиваемся с тем явлением, которое еще наш великий поэт в «Евгении Онегине» определил так: «А нынче все умы в тумане, Мораль на нас наводит сон, Порок любезен и в романе, И там уж торжествует он. Британской музы небылицы. Тревожат сон отроковицы».

Так вот с определением даты начала даты так называемой «Второй мировой войны» мы как раз и встречаемся с небылицами «Британской музы». Англия ведет отсчет с момента объявления войны Германии в связи с нападением той на Польшу, с которой Англия и Франция почему-то имели соответствующие договора. И началась тогда война, которую называли «странной». Да, до сих пор помню многолетние ожидания, когда же «союзники» откроют «второй фронт».

На самом же деле мировая война началась намного раньше. В Ⅹ!V-ⅩⅦ веках завоеватели из Европы захватили, разграбили и уничтожили множество людей на всех материках и островах мира, кроме, пожалуй, Антарктиды. Когда недавно по телевидению показали визит Байдена на завод, производящий оружие в штате Алабама, вспомнил, что в этом штате официально платили 30 долларов за скальп взрослого индейца. А «крестовые походы» на Русь по суше тоже были частью этой мировой войны.

Но это начало мировой войны обозвали «Великими географическими открытиями». Стоило бы подумать, кто кого тогда «открывал». Ведь почти на всех «открытых землях» существовали развитые государства и цивилизации. Уничтоженные завоевателями цивилизации сейчас стали предметами научного поиска. Так что все началось давно и в 1945 году не кончилось.

И после 1945 года США и их союзники никак не могли угомониться. Видал Гор, внук сенатора от Оклахомы пишет в книге «За что нас ненавидят»: «После победы над Японией в 1945 году… мы ведем, как выразился историк Чарлз О. Бирд «вечную войну ради вечного мира»!.. Каждый месяц нам преподносят нового омерзительного врага, по которому мы должны нанести удар, прежде чем он уничтожит нас. Меня обвиняли в склонности к преувеличениям, поэтому я преподношу вам таблицу, охватывающую время от событий в Косове (1999 г.) и, двигаясь назад, до Берлинского воздушного моста (1948-1949 гг.). Заметьте, что составитель этой таблицы – Федерация американских ученых – отмечает целый ряд наших войн как «продолжающихся по настоящее время», хотя многие и не помнят о них.» Далее он приводит список из 226 военных операций США во всех регионах земного шара. После Косова, на котором он завершает свой список, была еще «арабская весна» и многое другое, что до сих пор не закончилось.

Любопытно, что и в соседней с нами Украине США поддерживают нацистов, перекрасившихся в патриотов Украины. Власти современной Украины пытаются выдать бандеровцев и других украинских националистов как борцов за «незалежность» Украины против «тоталитарного» Советского режима. И пока речь идет об их деяниях и злодеяниях на территории Украины, еще возможна некоторая аберрация взглядов на цели, которые они якобы ставили перед собой. Правда, когда мы переходим к действиям полков украинских националистов на территории Польши (Волынь) и Белоруссии (Хатынь), возникают большие сомнения о «чистоте» их помыслов и о том, кому служили украинские эсэсовцы. Когда же смотришь на их сегодняшние «подвиги», особенно на Донбассе, то вообще начинаешь сомневаться в их принадлежности к человеческому обществу.

Но есть еще одна сторона их деятельности, которая доказывает, что у них никогда и не было и мысли об Украине, что они во время прошедшей войны служили конкретно тоталитарному гитлеровскому режиму против всех стран антигитлеровской коалиции. И потому у них не могло быть иных целей, кроме передачи Украины гитлеровской Германии.



Об этом свидетельствуют, в частности, факты, приведенные в вышедшей еще в далеком 1942 году книге американских авторов М. Сейерса и А. Кана «Тайная война против Америки», переизданной в нашей стране в 1947 году. Эти факты никто никогда не опровергал и, несмотря на их давность, они доказывают ту ложь, которую сейчас внушают гражданам мира.

Нельзя путать мировую империалистическую войну с ее отдельным эпизодом: Великой Отечественной войной 1941-1945 года. И надо понимать, что мировая империалистическая война не закончилась, она только приняла иные формы.

К сожалению, на этом этапе империалистической войны наш народ реально потерпел поражение благодаря бездарному, близорукому и антинародному руководству, начиная с Хрущева и всей днепропетровской мафии. Вместо мирных договоров ни к чему не обязывающий Хельсинский акт, разгром поддерживающего СССР коммунистического движения и Варшавского договора. В итоге оккупация США не только Японии, но и Германии вместе со всеми ее сателлитами, воевавшими против СССР.

Да, мы тогда победили, но плоды победы получили наши исконные враги. Потому они и плюют на нашу «историческую память», устанавливая везде свою, оскверняя могилы наших предков, погибших в войне против нацизма. Они себя показали как те же нацисты, но другой нации. О том, что мы до сих пор имеем дело с нацизмом, Видал Гор пишет так: «А вот это текст доусамовского времени: «Ограничение личной свободы, права свободного выражения мнения, включая свободу прессы, права устраивать собрания и создавать ассоциации, а также нарушение тайны почтовой, телеграфной и телефонной связи и проведение обысков в домах, получение ордеров на конфискацию имущества, а также ограничение собственности разрешаются вне предусмотренных законом границ». Тон знакомый. Клинтон? Буш? Эшкрофт? Нет. Это цитата из речи, произнесенной Гитлером в 1933 году, в которой он призывал принять Закон об установлении «чрезвычайных полномочий» для «защиты народа и государства» после катастрофы с пожаром рейхстага, который тайно подожгли нацисты.»

Да, на фронте цивилизованного и трудолюбивого человечества с тем образованием государств, которые у нас называют почему-то «коллективным западом» и который на деле является организацией колониальных государств-метрополий, за последние тысячелетия изменяется только технология убийств. А так все без перемен: война, как писал еще Аристотель, только разновидность охоты, целью которой являются люди, «по природе своей рабствующие». Гераклит же, который по словам Ленина, дал первое изложение начал диалектического материализма известным афоризмом о том, что «все течет, все изменяется», писал и о другом, что не часто у нас упоминается. Он писал: «Война - отец всего и всего царь; одним она определила быть богами, другим - людьми; одних она сделала рабами, других - свободными». С позиций нашего времени, глядя на всю предшествующую историю, хочется дополнить мудреца Древней Греции.

Война есть один из трех современных фронтов конкурентной борьбы стран и народов за лучшие условия существования. Второй фронт - информационно-идеологический; третий - экономический. Они ныне настолько переплелись, что говорят уже о гибридной войне. На самом же деле столкнулись два врага. Одни - это враги рода человеческого, привыкшие жить за чужой счет, считающие другие страны и народы недостойными жизни, свободы и равенства. В противоборстве с ними большинство народов, которые считают высшей ценностью жизнь человека, живущего за свой счет в условиях совместного труда. Вторая ценность: суверенное государство, работающее для общей безопасности и благоденствия народа.

На протяжении долгой истории появлялись и исчезали разные народы. Опыт жизни и устройства многих народов менялся. Иногда это приводило к созданию мощных империй, иногда к их краху. То, что называется общественными науками, представляет только сборище фактов, которые более или менее достоверны, далеко не всегда полны, и очень часто дают возможность строить более или менее обоснованные гипотезы.

Похоже, что ныне группа бывших монополий, лишившаяся к середине прошлого века колоний благодаря победе СССР и идей социализма, ныне пытается взять реванш. Под фиктивными лозунгами они создали вновь мощную военную организацию у границ России. И их новый выпад - война на Украине, чтобы чужими руками уничтожить нас так, как это было сделано с народами и цивилизациями ранее, на протяжении веков

Но на этот раз, желая воевать до последнего украинца, они в этой стране только преобразуют украинцев в русских. Не шучу: в нашей многонациональной державе давно принято представителей всех национальностей за границей считать себя русскими. Как говорил товарищ Сталин: «Я - русский грузинского происхождения». Не верите? Обратите внимание на национальный состав наших воинов на Донбассе.

Поколению людей, переживших в нашей стране множество подъемов, мечтаний, падений и развалов, это должно быть очевидным. Но, как говорят, надежда умирает последней. Поражение в одном сражении не означает конца войны. И в этой критической ситуации нашему брату-экономисту пора избавиться от иллюзий, навеянных небылицами англо-американской экономической якобы «науки»...

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