О Монетке, космическом мусоре и хороших учителях: взгляд чайника

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 июля 2022, 12:11 Елена Головань, корреспондент

Фото: TASS

Вот уже два дня по телевизору показывают поселок Диксон Красноярского края и медведицу Монетку, которую ветеринары спасли от консервной банки, в которой застрял язык животного. И почему-то эта история всколыхнула столько эмоций, чувств… За которыми последовали размышления.

Во-первых, конечно, честь и хвала тем ветеринарам и даже чиновникам, которые быстренько сориентировались и сумели помочь. Всегда восхищалась людьми, которые вот так могут сорваться и полететь на край света, чтобы помочь морскому котику, тигру, лебедю – ну, в общем, братьям нашим меньшим. Респект и самой Монетке, которая не побоялась прийти к людям за помощью – смелое животное. Понятно, что от безысходности пришла, но всё-таки…

Только ведь нашла же где-то Монетка банку со сгущёнкой, которые, как известно, в природе не растут. А значит, в её беде изначально виноваты мы, люди. Простите, изгадившие планету так, что скоро на ней живого места не останется. Хотя почему только планету?! В космосе мы тоже изрядно наследили. А чья вина в том, что те же самые белые медведи могут в скором времени только на картинках остаться? Как и великое множество других видов животных и птиц. Может, течения коварные виноваты? Или ветры буйные? Или инопланетяне бушуют? Нет же, сами мы натворили дел со своим «великим могуществом». Не кто-нибудь, а целые «цари природы», ага!

При этом во всём мире звучат лозунги – мол, сохраним природу, которая, как известно, мать наша. Недавно, кажется, Никита Михалков на своем «Бесогоне» публиковал фотографию после экологического сходняка Греты Тунберг – тонны мусора, валяющегося на площадке. Такая же картина после наших выпускных, к примеру, в Воронеже (думаю, что и в других городах картина ничем не лучше). С той лишь разницей, что на выпускных не кричат о защите природы в отличие от той же Греты.

Да, везде проводятся массовые субботники, очищаются береговые линии. Но через пару недель вновь всё «зарастает» мусором. Разрабатываются целые программы по защите какого-нибудь вида – животных, птиц или насекомых – неважно. Но тут же великие мира сего идут охотиться на несчастную тварь божью. И убивают. И ничего им, как правило, за это не бывает. Расчищают реки, и тут же сливают в них всевозможные отходы. Ставят контейнеры для раздельного сбора мусора, а потом всё это вываливают на глазах у людей в одну общую машину. Разве не бывает такого?

Как-то на просторах интернета я нашла одну историю. Когда мальчик выкинул какой-то пакет из окна машины, папа остановился, вручил пацану пакет и пошёл вместе с ним собирать мусор – не только тот, что выбросил мальчик. Вот у такого папы, думаю, дети будут беречь природу не лозунгами, а делами. Да хотя бы сами мусорить не будут, то бишь начнут с себя. Потому что детские воспоминания, как мне кажется, самые живучие.

Помню, когда я училась в школе, классе в четвёртом, наверное – это было в Ташкенте – у нас была учитель биологии. Фамилию её, к сожалению, не помню, а звали, как и меня – Еленой Владимировной. Только спустя годы я поняла, насколько это был замечательный педагог. Она не просто нам рассказывала на уроках о том, что природу нужно беречь. Мы и плакаты о вреде сжигания листьев рисовали. И патрулями ходили, дабы уговаривать местных жителей эти самые листья не жечь. Даже фотографировали горящие кучи у нарушителей. И в экологическом клубе готовились защищать горные цветы от вандалов, для чего нас учили работать с экипировкой, вязать всевозможные узлы. А также физически готовили к столь важной миссии – два раза в неделю были тренировки, которые я посещала исправно, несмотря на то, что физкультуру, отнимающую у меня время от любимых математики и литературы, терпеть не могла. Даже вторую часть тренировок – баскетбол – как-то осиливала. И это с моим-то тогдашним ростом в метр с кепкой. Вот это была мотивация!

Помню также, нас возили на какие-то конференции, мероприятия, праздники соответствующей направленности. Сами мы, участники экологического клуба «Эремурус», показывали для малышни спектакли. Один из них – не помню название – повествовал о Человеке и его Сыне, которые рвали на продажу горные тюльпаны, не заботясь о том, что они попросту исчезнут. А потом Сын Человека заболел, а лекарства – тюльпанов – уже не осталось. И тогда Человек пошёл искать Природу. Её, то бишь Природу, играла я. «Я ждала тебя, Человек. И ты пришёл. Но с чем пришёл ты? С оружием, убивающим моих птиц и зверей?...» ну и далее по тексту. Природа, естественно, сжалилась над просившим, дала ему тюльпанов. Сын его выздоровел и стал работать в королевстве охранником природы.

В общем, в школах – и не только у нас в России – явно пора что-то менять. Пока же у нас получается воспитывать только общество потребителей. Причём, весьма удачно.

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