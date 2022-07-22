Как мы обустроим Украину?

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 июля 2022, 10:30 Николай ХОХЛОВ

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Бандеровцы, трепещите! Глава МИД РФ Сергей Лавров и чеченский лидер Рамзан Кадыров практически в унисон озвучили обновленные планы спецоперации армии России. Пока «Русский мир», встречая ожесточённое сопротивление, неспешно продвигается на Запад, мы попробуем оценить перспективы, связанные с его появлением на Украине.



Сергей Лавров заявил об изменении «географии» спецоперации российской армии на территории сопредельного государства.



«Сейчас география меняется. Это далеко не только ДНР, ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. И этот процесс продолжается последовательно и настойчиво», - сообщил глава МИД РФ.



Он подчеркнул, что по мере увеличения поставок Западом дальнобойного оружия на Украину, «географические задачи будут отодвигаться от нынешней линии ещё дальше». Логика понятна. Наступление российской армии вглубь Украины необходимо, как минимум, для того, чтобы максимально обезопасить прилегающие к границе регионы России.



Чеченский лидер Рамзан Кадыров настроен ещё более оптимистично.



«Планы грандиозные. Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева – Польша», - заявил он.



Между тем ни для кого не секрет, что масштабные боевые действия сопряжены с разрушением городов и уничтожением их инфраструктуры. Кто и как в дальнейшем будет восстанавливать эти города, уже другой вопрос. Президент РФ Владимир Путин заявил, что только на восстановление Донбасса потребуются годы.



Премьер-министр ДНР Виталий Хоценко сообщил, что шефство над населенными пунктами республики уже взяли 18 регионов России. Так, по данным РБК, власти Москвы будут курировать восстановление разрушенной инфраструктуры Донецка и Луганска. При этом средства будут выделяться из московского бюджета. Санкт-Петербург окажет помощь Мариуполю. По информации СМИ, власти северной столицы выделят на восстановление разрушенных домов 2,5 млрд бюджетных рублей.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава ДНР Денис Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого специалисты из Подмосковья будут приводить в чувство социальные объекты и дороги.



Около 300 млн рублей потратила Тульская область на размещение в регионе беженцев. Больше всех на эти цели выделила Ростовская область — 726 млн рублей.



И это только небольшая часть поставленных задач и выделенных денежных средств.



В этом аспекте интересен тот факт, что помощи от российских олигархов опять никому ждать не стоит. Как минимум из-за того, что их миллиарды долларов благополучно заморожены за рубежом. Ранее сообщалось, что только в ближайшие два года на восстановление Донецкой и Луганской Народных Республик регионы России потратят свыше 3,5 триллиона рублей. По всей видимости, это будут наши с вами бюджетные средства.



Стоит подчеркнуть, что речь тут идет только о республиках Донбасса. О возможном в будущем восстановлении Херсонской и Запорожской областей, и, тем более, Варшавы, мы пока умолчим.



В то же время в самой России до сих пор актуальна проблема долгостроев и переселения людей из аварийного жилья. Люди в XXI веке живут в развалившихся бараках и, в прямом смысле этого слова, боятся за свою жизнь.



«Сегодня важно в каждом регионе сформировать долгосрочную программу строительства, увязать между собой все планы, оперативно провести инвентаризацию незавершённых объектов и определить, что нужно достраивать и какой объём средств на это потребуется из всех источников», - заявил 19 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Получается, что в России «долгосрочную программу строительства» и источники денежных средств только предстоит определить.



Интересно, что власти при этом пытаются, как говорится, убить сразу двух зайцев. Пресс-служба Фонда развития территорий сообщила, что жилые долгострои, возведение которых велось за счет федерального бюджета, по завершении строительства могут быть использованы при переселении россиян из аварийного жилья.



Тем временем выяснилось, что в наши непростые времена никаких проблем со строительством не испытывает… РПЦ. Русская православная церковь отчиталась о перевыполнении плана возведения храмов в Москве. Член Патриаршего совета по культуре РПЦ, протоиерей Леонид Калинин сообщил, что вместо 200 изначально намеченных церквей, уже построено 280 объектов. Напомним, что «Программа 200 храмов» в Москве стартовала в 2009 году по инициативе патриарха Кирилла. Её результаты, действительно, впечатляют.



Будем надеяться, что и Россия в целом, с Божьей помощью, переживет все невзгоды и обретёт долгожданную стабильность и мир. Очень хочется в это верить.



Однако очевидно, что помимо Божьей помощи, для решения поставленных задач потребуется резкое повышение эффективности управления экономикой и усиление контроля за расходованием бюджетных инвестиций. Так победим!





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