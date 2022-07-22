Как тикают экономические мины и время современной эпохи?​

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22 июля 2022, 08:57 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Совет ЕС утвердил​ 7-й пакет санкций против России, который включает в себя частичное эмбарго на золото, заморозку активов Сбербанка и введение новых экспортных ограничений.

Основная часть экономической мины замедленного действия, уже заложена Западом и гегемоном. Обычно подрывники не возвращаются к мине, а ждут. В данном случае, подрывники основную экономическую мину зачем-то обвешивают минами-рюшками. Не терпеливые?! Или мина слабая, или бракованная, или не там заложена?​

Тикает ли в этой экономической мине замедленного действия часовой механизм? Российским ученым-экономистам необходимо внимательно и объективно прислушаться, чтобы принять меры по остановке этого часового механизма экономической мины замедленного действия.​

Пока Россия лучше работает в направлении закладки этих экономических мин для Европы и имеет неопределённость насколько они сработают.​

Экономические мины - это цветочки! Опаснее военные мины, так как у них нет предела для уничтожения человечества.​

Вот так тикает время нашей эпохи!...Тикание со всех сторон.​

Будут ли победители в этой эпохе? Согласно современному​ научно-философскому анализу, в том числе и моим анализам в этом формате, на фоне культуры катастрофы со своей неуправляемой стихией, политический и экономический кризис выглядят оптимистически. Кризис - это оптимистический и жизнеутверждающий​ процесс, по сравнению с катастрофой.​

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