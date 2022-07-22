Как тикают экономические мины и время современной эпохи?​

Совет ЕС утвердил 7-й пакет санкций против России, который включает в себя частичное эмбарго на золото, заморозку активов Сбербанка и введение новых экспортных ограничений.
Основная часть экономической мины замедленного действия, уже заложена Западом и гегемоном. Обычно подрывники не возвращаются к мине, а ждут. В данном случае, подрывники основную экономическую мину зачем-то обвешивают минами-рюшками. Не терпеливые?! Или мина слабая, или бракованная, или не там заложена?
Тикает ли в этой экономической мине замедленного действия часовой механизм? Российским ученым-экономистам необходимо внимательно и объективно прислушаться, чтобы принять меры по остановке этого часового механизма экономической мины замедленного действия.
Пока Россия лучше работает в направлении закладки этих экономических мин для Европы и имеет неопределённость насколько они сработают.
Экономические мины - это цветочки! Опаснее военные мины, так как у них нет предела для уничтожения человечества.
Вот так тикает время нашей эпохи!...Тикание со всех сторон.
Будут ли победители в этой эпохе? Согласно современному научно-философскому анализу, в том числе и моим анализам в этом формате, на фоне культуры катастрофы со своей неуправляемой стихией, политический и экономический кризис выглядят оптимистически. Кризис - это оптимистический и жизнеутверждающий процесс, по сравнению с катастрофой.
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