Карлсен ушёл​ и не обещал ​ вернуться: почему шахматный король сложил полномочия​

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21 июля 2022, 20:04 Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Фото: sportkp.ru

В среду, 20 июля 2022 года, произошло историческое событие. Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался защищать свой титул. Своё решение он объяснил отсутствием мотивации. Таким образом, судьба короны решится в следующем году в матче между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем.

Карлсен – не первый шахматист, который отказался от участия в матче на первенство мира. Ранее это сделал американский чемпион Роберт Фишер, не сыгравший с Анатолием Карповым. Его решение произвело эффект ядерного взрыва. В кулуарах ФИДЕ развернулись войны между представителями СССР и США, а Карпова незаслуженно назвали «бумажным чемпионом». Победителей в той ситуации не оказалось: Фишер и США потеряли титул, престиж Карпова и советских шахмат был подорван, репутация ФИДЕ снизилась, а болельщики лишились возможности наблюдать за историческим матчем. И вот, спустя почти 50 лет история повторяется.

Магнус Карлсен уходит непобеждённым. Пока непобеждённым. Не исключено, что скоро у него проснётся голод до побед и через несколько лет норвежец снова вернётся в борьбу. Тогда и посмотрим, будет Карлсен вторым Алёхиным или так и останется вторым Фишером.

Пока же после самоустранения чемпиона ситуация следующая: Непомнящий несёт колоссальные имиджевые и стратегические потери. Все его заготовки (а их наверняка осталось немало ещё после чемпионского матча в 2021) к дуэли с норвежцем теряют ценность, так что российскому шахматисту придётся менять стратегию подготовки к матчу, а в случае победы он также рискует стать «бумажным чемпионом». Так же, как и в 1975 ФИДЕ теряет престиж, а болельщики лишаются зрелища. Выигрывает только китайская сторона.

Их история вообще похожа на сказку. Ещё в феврале новость о том, что в главном матче двухлетия участие примет китайский гроссмейстер, казалась абсурдной. Но вот из-за отстранения Карякина Лижэнь занимает место в турнире претендентов, а после отказа Магнуса со второго места проходит в решающий матч (это вообще первый прецедент в истории шахмат). Теперь до вершины остаётся один шаг, но вся шахматная Россия мечтает о том, чтобы этот самый шаг не был бы сделан.

Своим решением Карлсен просто плюнул на все спортивные принципы и болельщиков. Из-за его капризов пострадает в целом зрелищность шахмат – матч без его участия точно не наберёт в мире высоких рейтингов, что негативно скажется на сумме инвестиций в шахматы.

Но помимо потерь Непомнящий получает шанс. Ему будет противостоять не великий и ужасный Магнус, а лишь второй шахматист мира по рейтингу. Счёт с Дином Лижэнем у российского гроссмейстера положительный, да и опыт проигранного матча должен закалить нашего бойца. Если не заниматься шапкозакидательством и подойти к матчу со всей серьёзностью, у нашего бойца будут все шансы вернуть корону в Россию.

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