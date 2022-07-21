Рожденные под знаком Льва

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 июля 2022, 16:05 Екатерина Максимова,

22 июля Солнце вступает в зодиакальное созвездие Льва, поэтому сегодня подробно разберем специфику этого знака и познакомимся с его известными представителями. Это самый королевский из всех представителей Зодиака, потому что управляет Львом Солнце - символ власти и процветания. Именно поэтому Львы всегда очень высоко себя ценят. Они максималисты и "Полюбить так королеву, проиграть так миллион" - именно про них. Они знают, что достойны самого лучшего и некая церемониальность присутствует почти в каждом представители этого знака. От этого человека веет властностью и силой и не дай Бог вам покритиковать Льва!

Чем бы не занимался Лев ему необходимо находиться на арене, блистать в лучах. Конечно, важна индивидуальная карта, но львиное, огненное Солнце очень сильно влияет на другие планеты! Кроме обители Солнца во Льве лучше всего себя в нем проявляет (кульминирует) планета Плутон, а это дает этому знаку выдающиеся лидерские качества, харизму, ведь это звездное тело отвечает за влияние на массы и трансформацию общества. Обычно они очень притягательны для окружающих и становятся вожаками сами собой, то есть их просто выбирают, именно поэтому среди этого знака большое количество политиков и полководцев: Александр Македонский, Наполеон Бонапарт, Муссолини, Барак Обама, Анатолий Собчак и другие.

Лев соответствует пятому дому гороскопа - а это про творчество, детей, любовные перипетии. Театр является квинтэссенцией этого дома. Поэтому среди Львов огромное количество актеров и звезд шоу-бизнеса. Вот лишь немногие из них: Арнольд Шварценегер, Антонио Бандерас, Бен Аффлек, Пьер Ришар, Марлон Брандо, Дастин Хофман, Роберт де Ниро, Жан Рено, Луи де Фюнес, Юлия Меньшова, Леонид Якубович, Олег Табаков, которого называли «атом солнца», - это потрясающее определение этого знака, от которого всегда исходит поразительный свет! Гороскоп этого выдающегося актера, руководителя Московского Художественного Театра и школы его имени я бы хотела разобрать поподробнее. Этот человек сумел объединить в себе исключительный актерский талант и гений творческого руководства.

Итак, заглянем в его индивидуальный гороскоп – натальную карту. Олег Павлович родился 17 августа 1935 года в Саратове, время по ректификации (уточнении времени рождения) составило 11 35 утра. Сразу бросаются в глаза две сильнейшие планеты карты Солнце и Меркурий, находящиеся в 10 доме карьеры и успеха. Такое потрясающее Солнце, попав в дом возвышения, обещает удачную карьеру актера, и в перспективе театрального лидера.

Олег Павлович прекрасно умел объединять людей и договариваться со всеми и обо всем, чтобы любая постановка стала сенсацией. За умение контактировать, искать и объединять отвечает планета интеллекта и коммуникации Меркурий, а она у Табакова находится в своем лучшем положении, в обители знака Девы. Это материальный, земной Меркурий, способный не просто красноречиво говорить, но и воплощать намеренья, причем виртуозно. Многие студенты говорили, что на занятиях в школе-студии, просто заслушиваются его рассказами, любое повествование превращалось в настоящий литературный спектакль; здесь тоже сказывается влияние этой сильнейшей планеты данного гороскопа. Кроме того, асцендент – восходящий знак, то, как нас воспринимают в обществе, у Олега Павловича поселился в Весах, - такая конфигурация дарует обаяние, дипломатичность, умение очаровывать.

Луна у театрального мэтра живет в Овне и наделяет своего подопечного вспыльчивостью и огненным темпераментом. Его близкие в своих интервью делились, что он может вспылить, накричать, но очень быстро отходит от ссоры и никогда не помнит обид. Именно так проявляет себя огненная Луна, которая к тому же живет в 5 доме детей и творчества, всегда побуждая человека любить и творить пламенно, без искры неинтересно. Это Олег Павлович чувствовал и верно шел по своему предназначению творческого лидера и учителя, ведь его восходящий узел, определяющий нашу жизненную миссию, находится в Козероге и третьем доме, то есть сообщает звездным языком: «Ваш путь в том, чтобы руководить школой…» Этого Табаков добился, пройдя не мало испытаний: создал свою творческую школу, а до этого выпустив множество курсов в школе-студии МХАТ.

Что еще отличает его от других театральных лидеров? Потрясающая способность быть прекрасным продюсером, умеющим достойно содержать свой театр и актеров! За финансы у нас отвечает второй дом гороскопа, а им у него управляет замечательное соединение сильнейшего Марса в Овне с Юпитером, планетой расширения и больших денег. Олег Павлович умел обращаться с деньгами, но при этом был благотворителем и всегда поддерживал своих актеров в трудные минуты. Именно это качество и необходимо развивать Львам, именно оно дает им настоящую силу и жизнь героя сегодняшней статьи очень точно это демонстрирует…

Проработанный Лев - добрый король, потому что истинная сила в помощи тем, кто слабее.

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