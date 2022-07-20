Один из черных дней российского календаря

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 июля 2022, 16:08 Владимир Корнилов, доцент, к.э.н., город Ярославль

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Прошло 30 лет с того момента, когда Б. Ельцин вовремя своего визита в США в статусе Президента РФ 17 июня 1992 года выступил в Конгрессе США, с одной стороны, подобострастной и холуйской по характеру, а, с другой, по содержанию речью в духе пещерного антикоммунизма. Перед ним выступил Президент США Д. Буш-старший, который заявил, что благодарит Бога и американский народ за победу над СССР в холодной войне! И когда Б. Ельцин вышел следом на трибуну, это выглядело со стороны, как отчет российского вассала перед американским Сюзереном.

Речь Б. Ельцина знаменовала торжество победы либерал-демократов русофобского разлива в стране после подавления, при моральной поддержке руководства США, организаторов ГКЧП, выступивших 19 августа 1991 года за сохранение СССР. Неслучайно он в своей речи выразил благодарность и признательность Президенту США за неоценимую моральную поддержку либерал-демократов в тот период. «С этой высокой трибуны я хотел бы выразить искреннюю благодарность и признательность президенту США г-ну Джоржу Бушу, американскому народу за неоценимую моральную поддержку правого дела российского народа в тот период». Американский журналист С. Херш в книге «The Wild East» («Дикий Восток». – прим. В.К.) пишет, что Б. Ельцину в те дни существенную помощь оказало ЦРУ. «Оно (ЦРУ. – прим. В.К.) еще до «путча» обеспечивало его личную безопасность и секретность связи, а когда начался «путч», Президент Буш распорядился оказать Ельцину существенную информационно-разведывательную помощь... Это помогло недееспособному Ельцину выйти из кризиса героем-триумфатором… Конкретно ЦРУ тогда предоставило Ельцину данные перехвата переговоров ГКЧП с командующими округов и дивизий (из чего стало известно об их пассивности). В Белый дом был направлен связист из посольства США со спецоборудованием, который обеспечил команде Ельцина возможность напрямую переговариваться с военачальниками и даже с командованием «Альфы», убеждая их оставаться на местах».

Выступление Б. Ельцина в Конгрессе США представляло собой образец, откровенного предательства России и её народов, а также неизмеримой лжи и полной некомпетентности в знаниях по истории Отечества и геополитики. Всего несколько сюжетов из его выступления. «Нас хотели сделать непримиримыми врагами, и это самым трагическим образом отражалось на судьбе человечества… Российско-американский диалог пережил не один драматический момент, но народы России и Америки никогда не воевали друг с другом». Да, русский (советский) солдат ни разу не вступал на американскую землю в целях ее завоевания, зато американские войска в годы Гражданской войны высаживались на территорию Советской России, активно участвуя в интервенции с другими западными странами. 24 апреля 1918 года, 104 года назад, в Мурманске высадились американские войска. Захват Мурманска и Архангельска вскружил головы американской элите настолько, что в американском Конгрессе раздавались голоса о необходимости полного расчленения России. По мнению многих американских политиков, США должны воспользоваться ситуацией в России и получить контроль над бескрайними просторами Сибири. 16 августа 1918 года американские войска высадились во Владивостоке. Численность американского экспедиционного корпуса составляла 9 тысяч военнослужащих. Дальний Восток и Восточная Сибирь, богатые природными ресурсами, очень интересовали США. Америка тогда ставила цель - создание на территории русских земель марионеточных правительств, с помощью которых она могла безнаказанно расхищать богатства и природные ресурсы России.





В этой связи следовало бы вспомнить последователям политики Ельцина, что Россия дважды оказывала моральную поддержку США, не покушаясь на ее суверенитет и, тем более, на ее земли. Первый раз во времена Екатерины Великой. 4 июля 1776 года в Филадельфии Второй континентальный конгресс приняли знаменитую Декларацию независимости США от Британской короны. Так началась освободительная борьба колоний против английской метрополии. Екатерина II с целью дипломатической поддержки повстанцев провозгласила 28 февраля (10 марта) 1780 г. Декларацию о вооруженном нейтралитете, к которой присоединились другие государства Европы - Швеция, Дания, Нидерланды. Благодаря принятию Декларации суда нейтральных государств получали возможность свободного посещения портов всех воюющих держав, но без провоза на борту оружия и военных припасов на территорию Северной Америки. Декларация о вооруженном нейтралитете была очень высоко оценена лидерами американского движения за независимость колоний, поскольку благодаря ей американские штаты могли спокойно торговать с европейскими державами. Тем самым была сорвана морская блокада Англией Северо-Американского континента.

Спустя столетие, в 1861-1865-е годы, когда в США разразилась Гражданская война между Северными и Южными штатами, Россия направила в США две военно-морские эскадры – Атлантическую и Тихоокеанскую. Первая эскадра под командованием адмирала Лесовского прибыла в Нью-Йорк, а вторая, под командованием адмирала Попова, пришвартовалась в Сан-Франциско. Этот шаг был предпринят Российской империей, чтобы сдержать намерения Англии и Франции выступить на стороне Южных штатов. Именно политическая позиция Российской империи, подкрепленная активными действиями по отправке эскадр, предотвратила участие в Гражданской войне в США Англии и Франции на стороне южан. Это позволило сохранить территориальную целостность Америки. После победы Северных штатов в Гражданской войне американская государственность окончательно сформировалась в том виде, в каком она существует по настоящее время. Великий американский писатель М. Твен, оценивая отношение Царской России в трудные для США времена отмечал: «Америка многим обязана России. Она состоит должником России во всех отношениях. И в особенности за неизменную дружбу в годины испытаний. С упованием молим Бога, чтобы эта дружба продолжалась и на будущие времена. Ни на минуту не сомневаюсь, что благодарность России и её государю живёт и будет жить в сердцах американцев. Только безумный может предположить, что Америка когда-либо нарушит верность этой дружбе — предумышленно, несправедливым словом или поступком».

Далее, Б. Ельцин в своем выступлении подчеркнул: «Мир может вздохнуть спокойно: коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул». Ладно бы, если бы такое суждение высказал патентованный диссидент типа А. Солженицына. Он в одном из выступлений в первые годы пребывания в США заявил, что с коммунизмом можно покончить, если сбросить на СССР 200 атомных бомб (Из выступления Н. Губенко в Московской государственной Думе при обсуждении постановки памятника А. Солженицыну). В Конгрессе США произнес речь человек с 30-летним стажем члена КПСС. Свою карьеру хозяйственно-политическую построил на служении КПСС: поднялся по партийной лестнице до Первого секретаря Свердловского обкома партии (1976-1986 гг.) и Первого секретаря Московского горкома КПСС (1986-1987 гг.). Вдруг, Б. Ельцин в одночасье разуверился в коммунистических идеалах и убеждениях, как будто никогда и не служил, по его выражению, «коммунистическому идолу»! А может быть, у Б. Ельцина никогда и не было идеалов и убеждений, а была лишь неуемная жажда власти, ради которой был готов совершить любую политико-идеологическую беспринципность. Возвращаясь к его заявлению, что «коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость», он совершенно забыл, что именно буржуазная Америка этими качествами плюс пропагандой расовой ненависти и в особой степени отличилась в ХХ веке. Линчевание негров в Соединенных Штатах было широко распространенным явлением. Внесудебные убийства негров через публичное повешение, которые начались на юге страны в 1830–х годах и закончились во время движения за гражданские права в 1950-1960-х годах под руководством выдающегося негритянского борца за права человека М. Кинга.





Вспомним массовые расстрелы, причем из пулеметов и танков, участников похода безработных (около 30 тыс. чел.) на Вашингтон в 1932 году. Против них были направлены регулярные войска и танки. Их разгоном руководили генерал Д. Макартур, полковник Д. Эйзенхауэр и майор Д. Патон. Все трое - известнейшие в истории личности, военачальники в ходе американского участия во Второй Мировой войны в Европе. Д. Эйзенхауэр дважды избирался президентом Соединенных Штатов с 1953 по 1961 годы. В особой степени цинизм и бесчеловечность руководство США проявило в отношении народа Японии, подвергнув атомной бомбардировке японские города Нагасаки и Хиросимы в августе 1945 года, в результате которой сотни тысяч японцев сгорели в атомном огне или умерли несколько позднее от ядерной радиоактивности.

В речи Б. Ельцина следующий ложный пассаж. «Я горжусь тем, что говорю здесь от имени великого народа, который вновь обретает своё достоинство». Во-первых, его никто не уполномочивал от имени народа выступать с подобострастной и холуйской речью в американском Конгрессе. Во-вторых, какое достоинство обретал российский народ в момент разгара гайдаровской шоковой терапии, начавшейся со 2-го января 1992 года. Российская экономика, по словам Е. Гайдара, и. о. Премьер-Министра РФ, выпрыгнула из плановой экономики в рыночную. В книге «Смуты и институты» Е. Гайдар признал: «Решение было одним из самых рискованных в мировой истории». Действительно, это было подобно чудовищному эксперименту над населением целой страны, над живыми людьми. Многие из них его не выдержали — погибли. Россия превратилась в место реализации «грязных» продуктов со всего мира. «Ножки Буша» — куриные окорочка, начинённые антибиотиками и гормональными препаратами, как биологические гранаты, стали символом «гуманитарной помощи» западных «партнёров». Под аккомпанемент такой помощи оказались проданными или сданными в долгосрочную аренду иностранцам нефтяные промыслы, многие промышленные предприятия, суда и т. д. Цены на потребительские товары выросли в десятки раз, основная масса предприятий встала и миллионы тружеников вмиг превратились в безработных, возник разгул бандитизма и т.д. По воспоминаниям бывшего соратника Б. Ельцина М. Полторанина, многие российские экономисты предлагали варианты «мягких» реформ, и они были реализуемы. Однако Б. Ельцин принял концепцию МВФ и лично главного американского советника в Правительстве РФ Д. Сакса, который внушил Ельцину, что постепенные реформы грозят возвратом коммунистов, а удержать власть помогут только резкие меры. Со слов главного научного сотрудника Института экономики РАН Р. Симоняна: «Обойтись без голода удалось не благодаря Гайдару, Чубайсу и Коху, а потому, что русский народ способен приспосабливаться».

В речи Б. Ельцина прозвучал совершенно безграмотный посыл в отношении полного отсутствия рыночного механизма в СССР. «Нужно: обеспечить беспрецедентное реформирование экономики, которое за семь десятилетий лишилась всех рыночных механизмов». Например, в 80-х годах прошлого века СССР торговал со 145 государствами мира, в то время как в 1950 году список ограничивался только 45 странами. Советское государство вывозило на внешний рынок не только сырье и топливно-энергетические ресурсы, как это происходит сейчас, но и в немалой степени, готовую продукцию. Если в 1950 году объем советского экспорта составлял 1 млрд. 615 млн. рублей, в 1970 году – 11 млрд. 520 млн., то в 1986 году он уже достигал 68 млрд. 347 млн. рублей. Это примерно пятая часть годового Союзного бюджета. Важно отметить, что торговый баланс носил профицитный характер, т.е. экспорт превышал импорт. СССР за рубеж поставлял практически все: от картона и удобрений до автобусов и сухогрузов. Большую долю в экспорте составляло советское энергетическое оборудование, предназначенное для тепловых станций и гидростанций. В 1980-х годах на внешний рынок вышли советские атомные реакторы и строительство АЭС. Успешное развитие в СССР машиностроения способствовало стране торговать не только техникой и оборудованием, но и целыми заводами. Интересно, смог ли СССР прибыльно торговать без соответствующего использования рыночного механизма на мировом рынке.

Другое дело, что тот инструментарий и идеологию рынка, которые навязали радикалы-рыночники во главе с Гайдаром и Чубайсом в соответствии с указаниями западных советников типа Д. Сакса России, для ее экономики далеко не во всем приемлемы. Россия территориально лежит преимущественно севернее многих экономически развитых стран, что обуславливает значительно более высокие издержки при строительстве промышленных предприятий, социально-бытовой инфраструктуры, а отсюда основная причина возникновения более высоких цен на изготовление продукции. В условиях открытой для внешнего рынка российской экономики продукция большинства предприятий не всегда рентабельна по сравнению с европейским изделиям. Это ведет к оттоку капиталов из российской экономики и широкому ввозу из-за рубежа готовой продукции, включая не только товары длительного пользования (машины, станки и т.д.), но и предметы потребления. Тому мы и явились свидетелями порочности бездумного внедрения либерал-демократами рыночного механизма по западным лекалам на протяжении последних 30 лет. На внеочередном заседании Госдумы РФ (15.07.22.) при обсуждении кандидатуры Д. Мантурова, министра промышленности и торговли, на пост Вице-Премьера Министра РФ, тот прямо заявил: «О необходимости совершить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета». По словам, до недавнего времени апологета рыночной экономики, А. Силуанова, Министра финансов РФ, «Правительство поддерживает выделение дополнительных средств на развитие системообразующих отраслей для выполнения этих задач. Среди отраслей, которым будет уделено пристальное внимание, министр назвал электронику, станкостроение, мало - и среднетоннажную химию». Можно только приветствовать такого рода экономическое прозрение. Весь вопрос заключается в том, насколько оно искренне и надолго.

Наконец, в речи Б. Ельцина прозвучал такой пассаж, который можно оценивать как государственное преступление, политическое предательство и официально военную капитуляцию перед США. «Мы чувствуем колоссальную ответственность за успех наших преобразований не только перед российским народом, но и перед гражданами США, перед всем человечеством. Сегодня свобода Америки защищается в России… Мы, не дожидаясь подписания договора или соглашения, приступили уже, и подтвердит здесь министр обороны России присутствующий, к снятию с боевого дежурства ракет тяжёлых «СС-18», нацеленных на США». Естественно, после таких ельцинских заверений, американские конгрессмены от неописуемой радости подскочили со своих мест, нескрываемо улыбались и бурно аплодировали, устроив ему овации.

После выступления Б. Ельцина в Конгрессе США прошла очередная встреча его с Президентом США Д. Бушем-старшим, в результате которой была подписана Хартия российско-американского партнёрства и дружбы и заключён ряд экономических соглашений. Итог российско-американского партнёрства и дружбы теперь хорошо известны. Благодаря «мудрым» советам американских консультантов Россия оказалась в таком политическом, экономическом и культурном упадке, что потребовались десятилетия для выхода из этого состояния. Ярчайшим признаком освобождения страны от ценностей коллективного Запада во главе с США станет преобразование Ельцин-центра в Екатеринобурге в музей истории современной России. В нем вместо пиар-пропаганды якобы славных дел Б. Ельцина должны демонстрировать на соответствующих примерах истоки зарождения Смутного периода в нашей стране под названием Перестройка, вылившаяся по вине таких деятелей, как он, в демонтаж советской системы и уничтожение СССР.

P.S. На постсоветском пространстве появился еще политический деятель, который готов бороться за демократию в США и во всем Западном мире. 16 апреля 2022 года конгрессмены США бурными и продолжительными аплодисментами сопровождали видео-выступление Президента Украины В. Зеленского. У него в выступлении один к одному по-холуйски, как клятва в свое время у Б. Ельцина, прозвучало суждение: Украина – это форпост борьбы за демократию во всем мире и что «украинцы готовы до последнего бороться за жизнь своих граждан и граждан мира».

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